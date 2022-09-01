疫情爆發採遠距教學　南韓大學生要求「退還學費」！一審敗訴收場

▲新冠疫情爆發之初，南韓境內的大學紛紛採取遠距教學。圖為位於首爾的高麗大學。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

自從新冠肺炎疫情在全球擴散後，各國大多讓學校實施線上遠距教學，不過南韓大學學費高昂、且還逐年上漲，學生們認為遠距教學恐損害受教權益，因此來自南韓境內共2697名大學生聯合起來向校方與政府提告，要求退還學費每人100萬韓元，不過最後一審卻以敗訴收場。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院民事合議庭今（1）日針對該案進行判決，其中原告為來自各地的2697名大學生，被告則是建國大學、慶熙大學、高麗大學、西江大學、淑明女子大學等26所私立大學和政府。

法官表示，「遠距教學一方面可以保障學生受教權，一方面又可以保障學生與國人的生命財產權與健康權，是最為適當的手段、也是不可避免的措施。2020年度第一學期，是全球陷入新冠恐慌之下，對生命權與財產權受到威脅的恐懼與不安瀕臨最高峰的時期，當時大多被要求儘可能避免一切面對面接觸。」

法官指出，「遠距教學的授課方式不僅存在於我國（南韓），事實上全球多數國家都採取類似教育措施。不能因為未能達到原告們的期盼，便認為有損校方提出的教學品質。」

原告學生們指控校方收取授課費用、設施使用費、實驗費用等，將之稱為校方的「不當所得」，在訴訟中要求校方歸還。對此，一審法官表示，原告們的指控無法被採納。

報導指出，南韓來自各地的大學生於2020年7月籌組「退還學費運動本部」，透過訴訟呼籲校方應退還2020年度第一學期的學費，其中教育部與私立大學應退還每位學生100萬韓元、公立大學則應退還每位學生50萬韓元。

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