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國中教師慘遭取笑「禿頭」！他在群組聊天室發現　氣得對學生喊告

▲▼南韓一名男教師不滿被嘲笑禿頭，竟決定向學生們提告。（示意圖／CFP）

▲南韓一名男教師不滿被嘲笑禿頭，竟決定向學生們提告。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著社會風氣逐漸改變，南韓教育界開始掀起改革，主張應尊重學生的人權，因此不再像過去可以隨意體罰學生。不過，近來卻接連爆發學生不尊重教師的事件，一名40多歲的教師在阻止學生上課滑手機時，無意間看到自己在學生的群組對話內被嘲笑為「禿頭」，為此他氣得對學生提告。

根據韓媒《朝鮮日報》，一名40多歲的A姓教師在首爾的某間國中任教，豈料今年4月他在課堂上無意發現學生滑手機，他走上前糾正上課滑手機同學的無理態度時，卻意外發現自己授課的影像被上傳至學生在聊天軟體上的群組對話內，自己儼然成為學生們茶餘飯後訕笑的話題，不僅被學生在背後說壞話，還被嘲笑「禿頭」。

A姓教師頓時感到備受侮辱，於是他下定決心對學生們提告，最近已向警方完成報案。

其實，最近「侵害教權」的相關議題在南韓社會與教育界備受關注。8月底，社群短影音平台TikTok流出一段誇張的12秒鐘影片，忠清南道洪城郡一名男學生躺在教室講台，拿著手機由下往上直接對著台上的女教師，甚至做出疑似偷拍的動作，班上同學跟著起鬨，至於女教師則無視一切狀況。

事後，洪城郡教育廳指出，該名學生並未用手機偷拍班導師，而該名學生也表示之所以斜躺在講台邊，其實是為了讓手機充電；該名女教師也表示，她不希望看到學生受到處罰。

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