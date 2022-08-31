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他想借錢反遭詐團利用！車手取款當場被捕　警追回22萬贓款

▲台南市警五分局立人所，31日中午12時許，在中西區埋伏當場緝獲詹姓車手，起獲22萬元贓款，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局立人所，31日中午12時許，在中西區埋伏當場緝獲詹姓車手，起獲22萬元贓款，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南洪姓男子因故需要貸款，於網路上向自稱「新光銀行」專員辦理借款，詐騙集團要求提供帳戶，利用其帳戶收受被詐騙款項，於31日受指示交付贓款給31歲的22歲詹姓詐騙車手，市警五分局立人所31日中午12時許，在中西區埋伏當場緝獲詹姓車手，起獲22萬元贓款，全案擴大偵辦中。

▲台南市警五分局立人所，31日中午12時許，在中西區埋伏當場緝獲詹姓車手，起獲22萬元贓款，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，五分局立人派出所，31日中午接獲被害人洪姓民眾到派出所報稱，其疑似遭詐騙集團，利用其帳戶接收詐騙款項；經了解洪民因故需要貸款，於網路上聯繫自稱「新光銀行專員」辦理貸款，詐騙集團指示洪民到ATM領取帳戶內22萬元，將款項於31日中午12時許，拿到中西區交付，案經所長陳俞宏率副所長黃文献、警員許悅生、黃鼎鈞到現場埋伏，在洪民交付款項時，當場逮捕出面取款的31歲詹姓車手，現場查扣贓款新台幣22萬元及嫌疑人手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法罪移送台南地檢偵辦，並擴大偵辦中。

市警五分局表示，看似簡單便捷的網路貸款，可能暗藏騙局，民眾收到不明簡訊，切勿輕易點擊連結，且勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人資料，可打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，避免遭詐騙。

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