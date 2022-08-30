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有警守護最安心！　南警同步執行學護童勤務

▲111學年度第1學期開學日，台南市警察局動員所屬各分局、交警大隊、婦幼隊等，一早於各管轄區同步執行護童勤務，協助指揮疏導車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲111學年度第1學期開學日，台南市警察局動員所屬各分局、交警大隊、婦幼隊等，一早於各管轄區同步執行護童勤務，協助指揮疏導車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導

高中以下學校３30日上午為111學年度第1學期開學日，台南市警察局動員所屬各分局、交警大隊、婦幼隊等，一早於各管轄區同步執行護童勤務，協助指揮疏導車輛。

▲111學年度第1學期開學日，台南市警察局動員所屬各分局、交警大隊、婦幼隊等，一早於各管轄區同步執行護童勤務，協助指揮疏導車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一、二、三、四、五、六分局及永康、新營、新化、善化、麻豆、白河、玉井、佳里、學甲、歸仁等16個分局及交警大隊、婦幼隊在分局轄區各國小執行護童專案，

▲111學年度第1學期開學日，台南市警察局動員所屬各分局、交警大隊、婦幼隊等，一早於各管轄區同步執行護童勤務，協助指揮疏導車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南警一分局長方國璽一向對於婦幼保護及學童安全非常重視，開學日前夕就指示所屬派出所主管超前部署，期前針對轄內9所國小檢視校園附近的交通狀況和交通號誌是否正常，對於校園內安全死角加強檢視確認有無危害，要求與校方保持良好溝通聯繫，對於學校反映事項，均能及時協助，以維護校園周遭交通和校園安全。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分局長朱信憲也一早至本市中西區府前路建興國中及忠義國小前了解交通及學童上、下學安全維護工作執行狀況。分局長朱信憲表示，根據往年經驗，上午7時至7時30分為各學童家長接送學童最密集時段，現場易造成交通壅塞情形。本次警二分局特派遣警力守望，加強學校周邊交通疏導，並協助執行學童上、下學安全維護勤務，藉以落實維護兒少人身安全工作。

▲111學年度第1學期開學日，台南市警察局動員所屬各分局、交警大隊、婦幼隊等，一早於各管轄區同步執行護童勤務，協助指揮疏導車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開學日，台南市大家長市長黃偉哲還特別到本市新南國小，第四分局長王子雄則至億載國小，分別率安平警執行護童專案暨學童人身安全宣導，與此同時，新南國小校長魏萬能、億載國小校長林志政及建平里長傅建峰、億載里里長鄭聰維亦至校園門口關注學童上學狀況，趁此機會向入校學童宣導交通觀念，並提醒家長載送幼童上下學務必讓孩子頭戴安全帽，執勤員警聽聞同學有禮貌地問好道聲早安，讓人備感窩心。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警六分局今早執行「護童專案」勤務，派員於學校周邊加強學童上學安全，陪著轄區學童一起開學。分局長許敏能親至日新國小大門口，提醒民眾重視婦幼安全，駕車行經路口需減速慢行、左右查看，遇有行人均應暫停，以維護用路人安全，讓學童安全，家長放心。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局表示，永康分局轄區有國民小學11所，為防開學首日校門口及周邊道路秩序混亂、減少交通狀況，前於8月25日就提前召集各單位主管開會，指示各級幹部暨轄下各所正、副所長聯手出擊，逐一拜訪轄內各級學校商討相關學童上學動線及因應措施，並實際針對學童下車地點及家長接送動線勘察有無危害學童安全危險因子（如側門無導護老師、志工，有學童脫隊、落單之情形）等易受害風險，加以綜合評估，以利彈性調整勤務作為，藉以減少交通衝擊與安全疑慮勘查。另開學首日警民合作，向兒童宣導家人勿前往海外打工以免遭詐騙成人口販運之受害者宣導。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開學首日由市長黃偉哲與新營警分局長斯儀仙、新營區區長翁振祥、新營監理站長陳啟文陪同至新進國小關心學童上學狀況，陪著學童一起走行人穿越道過馬路，更響應交通部交通安全月活動，宣導「機車腳踏板不載人」、「騎車不超載」、「騎乘機車要配戴安全帽」、「接送小孩不違停」、「汽機車禮讓行走斑馬線之行人」、「汽車前後乘客及駕駛要繫安全帶」、「路口慢看停、行人停看聽」等交通安全觀念，讓交通安全教育扎根校園！

學甲警分局長蔡宗昌親自來到東陽國小關心，校長蔡淑芬也親率導護師長與志工媽媽們，活力滿滿喜迎學童返校，波麗士們看到孩童天真無邪笑容，縱使執勤再辛勞，內心也融化了；除了加強保護兒童安全，更加碼宣導家長「騎機車戴安全帽」、「禁止酒駕」、「內輪差—視線死角悲歌」及「二段式左轉—勿搶快冒險」等安全防禦駕駛概念，期能融入日常生活，有效降低交通事故，避免家庭悲劇發生；同時邀請學童擔任防疫小尖兵，持續落實「量測體溫、勤洗手、戴口罩」等防疫作為。

麻豆警分局長林中興表示，家長載送學童上、放學時，校園周遭人車增加，用路人行經校區應減速慢行，也同時向家長宣導騎乘機車時，駕駛與乘客均要戴安全帽等交通安全觀念，希望與校方、家長及社區力量共同結合，打造一個讓學童安全無虞，快樂學習的成長環境。

善化警分局所轄包含善化、安定、新市、大內等4區，計有15所國小，在有限的警力下，結合義交、義警、志工共同執行「護童勤務」，加強維護學童上學、放學的安全，並將警力規劃在最明顯的位置，針對學校附近周遭可能的狀況加以盤查或排除，對於落單的學童提供適時的導引與協助，以貫徹守護學童安全的決心，務期讓每一位家長對於幼童上、下學均能安心。善化警分局長劉怡宗也特別呼籲：希望學童家長在接、送學童時，能配合警方交通疏導，注意交通安全，避免孩童跨越馬路，或因停車不當造成擁塞，讓孩童安全快樂的上學，全力守護孩子平安。

玉井分局分局長林獻力率家防官們特地前往玉井國小向學童們進行婦幼安全宣導，提醒孩童如何避免不法的侵害，以及遭遇危害時該如何處置應變。此外，因應疫情，員警配合學校志工媽媽在校門口提醒家長及孩童養成勤洗手、戴口罩及定期量測體溫的習慣，共同做好防疫的工作。玉井分局轄區計有3所國中、8所國小，因應開學日校門口及周邊道路秩序紊亂，

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長劉其賢藉由開學首日「護童勤務」的實施，率員至白河國小校門口協助交通疏導，並親自發放宣導品(造型鉛筆)給學童，深受學童喜愛，亦同時關心學童上學的人身安全、用路安全，並宣導反毒品、反詐騙及婦幼安全，以強化自我保護觀念；分局長並表示警察將持續加強校園安全維護工作，平時也會於學童上、放學時指派警力巡守，建構安全的學習環境，讓孩童安心快樂的上學。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

婦幼隊前往永康區永康國小執行護童勤務，並準備婦幼安全宣導貼紙、文具及警報器等多種實用宣導品發送給學童，讓學童及家長開學首日一早即能感受到「上學有警守護很安心」!

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局提醒家長，現今因應防疫政策，學童接觸線上學習的機會也越來越多，請多關懷孩子網路學習狀況及3C使用時間。網路陷阱多，務必牢記網路交友安全3原則「不要拍、不要傳、不持有」，若真有遭遇危害，應立刻完整截圖(包含對話、圖片、日期、時間點、對方的帳號、FB網址等資訊)，並向家人及老師反映或立即向警方報案，萬一私密照已經提供給網友或遭到外流，可以向iWIN(https://i.win.org.tw)網路內容防護機構申訴，協助將私密照下架，避免照片或影片繼續流傳。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如想了解更多婦幼安全資訊，歡迎下載運用內政部警政署「婦幼抱抱」（NPA Care U）Youtube宣導平臺婦幼安全宣導影片或是按讚追蹤「臺南市政府警察局婦幼警察隊」官方臉書粉絲專頁，邀請大家共同守護婦幼安全。

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