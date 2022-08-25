殉職雙警留下年邁公嬤和父母　南警公布捐款專戶盼照顧遺眷

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權派出所已故警員凃明誠、曹瑞傑等2員，於8月22日上午11時30分許為積極追捕竊車嫌犯奮力搏鬥，到最後一刻尚為守護治安拚鬥而英勇殉職，警方為照顧殉職雙警遺眷，公布善心捐款專戶。

市警二分局指出，故凃警員尚有年邁雙親、故曹警員則有從小扶養其長大的阿公阿嬤尚需照料，兩個家庭驟逢大變，頓失家中主要經濟來源，市警二分局紛紛接獲各界人士對雙警家屬表達慰問哀悼，在取得家屬同意下，積極協助辦理外界捐款。

▲台南市警二分局民權派出所已故警員凃明誠、曹瑞傑等2員，追查贓車英勇殉職，警方為照顧殉職雙警遺眷，公布善心捐款專戶。（圖／記者林悅翻攝）



捐款資訊：（兩方家屬代表帳戶）彰化銀行東台南分行，銀行代號：009，銀行戶名：凃謝碧雲（殉職警察凃明誠母親），捐款帳戶「64335111303500」。

永康大灣郵局，郵局代號：700，郵局戶名：曹陳翠梅（殉職警察曹瑞傑阿嬤），捐款帳戶「00313090123380」。

市警二分局表示，現正全力照顧家屬並協助後續撫卹事宜之辦理，務必讓兩位已故同仁之遺眷有生活無虞的保障；也籲請各界愛心人士慨助，且相關捐款帳戶為上述帳號（切勿遭騙），倘有疑問請致電該分局人事室洽詢，電話：06-2134419。

▲台南殉職勇警。（圖／翻攝記者爆料網）