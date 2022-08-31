台中檢警逮人蛇首腦！「豬仔一條龍」模式曝　全力營救20台人返國

▲台中檢方逮捕柬國在台蛇頭羈押禁見，並將全力營救20多受害人返台。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

隨著國人被高薪誘惑而前往柬埔寨打工的人愈來愈多，且遭到不當對待，引發國人嚴重關切，台中地檢署連續兩天發動警方到台中、花蓮、彰化等地搜索，順利逮捕在台負責招攬民眾去柬國的人蛇集團首腦朱姓男子，因為有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，至於還滯留在柬國的20多名被害人，檢方表示正全力營救返台。

台中檢方發現，朱男的犯罪集團是採「豬仔一條龍」服務，從高薪招募、辦證件、偽造小黃卡等，一旦順利招募到人，再由白牌車司機載到日租套房集中住宿，直至出國當天，再由司機載往桃園機場搭機出境，被害人一到柬埔寨後，護照即被扣留，並強迫加入詐騙集團工作償還欠債。

如果有人達不到業績或是企圖向外求救，就會被關至小黑屋拘禁、凌虐，詐騙集團認為被害人沒有利用價值，就向台灣家屬勒索贖金，該犯罪集團從今年6月至8月間，已成功騙走20多名被害人到柬埔寨。

檢方8月29、30日指揮彰化、台中、花蓮等地警方、調查局中機站、移民署彰化縣和台中市專勤隊，兵分多路，拘提到朱姓首腦，訊問後認定朱男涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法偽造文書、意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方除了逮捕朱姓首腦，暫時阻止更多被害人受騙出國之外，正全力營救滯留在柬國的20多名被害人，檢方強調致力打擊人口販運犯罪，防杜人蛇集團詐誘的決心。