超商取貨多1件！「姓名、電話、金額」都通知　他超毛：詐騙升級？

▲一名網友收到包裹詐騙。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄭文晴／綜合報導

除了詐騙簡訊之外，詐騙集團又多了一個新方法。一名網友在《爆料公社》氣憤表示，平常有固定跟一家廠商叫貨，這次交易金額他已先匯款1700元，剩下100元要貨到付款，沒想到卻遇到超商包裹詐騙，讓他傻眼，詐騙集團不僅知道全名、電話，「還知道我跟那個人買東西的大概金額 ，包裹能在同一天到」，提醒大家小心別輕易上當。

一名男網友在臉書社團《爆料公社》指出，自己固定跟一間廠商合作，用711寄貨及收貨，這次交易金額是1800元左右，「我匯給他1700元，剩餘100元用貨到付款。」

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男網友表示，早上收到訊息說已到貨可去711取，沒多久又收到一封711取貨，原先認為應該是重複傳，但去取貨時，店員卻說有兩個包裹，「我也想說應該是一個裝不下分兩個裝」，掃完顯示貨到付款1600元，當下覺得奇怪「我已經付款過怎麼還要錢？應該是100才對」，還好當時錢不夠，先拍照回去拿錢，順便問那個廠商是不是搞錯金額按錯。

▲詐騙集團除了知道男網友的全名、電話，還知道跟廠商買東西的大概金額。（圖／翻攝自爆料公社）

男網友原打算直接拿，再請廠商匯款還他，結果拍給對方看時，「對方說只有寄一個100元取貨的」，他確定沒另外買其他東西，就上網查貨運，才發現「真的是詐騙的！所以我回去只領我要的，另一個不領。」

更可怕的是，詐騙集團除了知道男網友的全名、電話，還知道跟廠商買東西的大概金額 ，而且包裹還能同一天到。他提醒取包裹沒寄件人，看到是『長慶運通』千萬不要取貨，因為「很多喜歡網購不知道自己到底買多少東西的，最容易上當！」

不少受害者跳出來表示，「先前我去超商幫家人代領付費包裹，店員看見寄件人名字後直接叫我別領讓他退件，最瞎的是快到退件日期前對方打來說如果不去領貨導致被退件要吿詐欺」、「我上禮拜才被騙1千多，訂除毛膏，結果送來兩個內衣。真的氣到爆」、「這種要退貨都要透過貨運公司，我就幫家人先追回金額，退款時間較長就是了。」

也有人嘆說，「剛買完東西，資料馬上被洩漏…台灣真是詐騙天堂啊」、「就是一堆人被騙，導致詐騙集團規模越來越龐大，拜託放聰明點不要在被騙了」、「雖然超商有提供詐騙包裹處理方法，但最根本還是要弄清楚自己的貨再領，不要想說反正可以退，領了再說，浪費自己時間跟別人提供的資源。」