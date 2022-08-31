台中女大生半夜出門遭2度性侵！恐怖網友喊：告訴別人就上傳裸照

▲小花半夜跟網友出門，遭到對方性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中一名何姓男子先前透過交友軟體，認識了女子小花（化名），竟假借朋友的名義，將人半夜載到公墓旁性侵得逞，還揚言「有拍妳的裸照，不要告訴任何人」。台中地院審理後，依照強制性交、恐嚇等罪嫌，判何男5年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，何男今年1月透過交友軟體，與小花認識，向對方告知自己的本名為「王森」，2月間透過通訊軟體，化名「Mamen」，與對方相約半夜出遊。

當時何男突然告知，因為自己在忙，所以請朋友開車來載，接著自行駕車去小花就讀的大學接人。當時小花以為何男並非本人，而是訊息中的「朋友」，豈料上了車以後，就被載到某路段高速公路橋下性侵得逞，還告知「有拍攝妳的裸照，不要告訴任何人」。

▲小花被接連載到高速公路橋下、公墓旁性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）



時隔約4天，何男又透過通訊軟體聯絡小花，提議雙方見一面。小花當時以為，這次見到的是「王森」本人，沒想到惡夢重演，再度被載去某偏僻的公墓性侵得逞。何男連續犯下2次性侵，還威脅小花「不要告訴任何人」，否則影片不知道會傳到哪裡去。

台中地院審理後認為，何男不尊重小花的性自主權，透過強制的方式性侵得逞，還做出恐嚇、危害安全的行為，造成小花身心靈難以抹滅的傷害與陰影，令人髮指。

台中地院考量何男犯後坦承犯行、態度尚可，衡量犯案動機、目的、手段及家庭狀況等，依照強制性交、恐嚇等罪嫌，判何男入獄5年8個月，全案仍可上訴。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完