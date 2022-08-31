　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女大生半夜出門遭2度性侵！恐怖網友喊：告訴別人就上傳裸照

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲小花半夜跟網友出門，遭到對方性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中一名何姓男子先前透過交友軟體，認識了女子小花（化名），竟假借朋友的名義，將人半夜載到公墓旁性侵得逞，還揚言「有拍妳的裸照，不要告訴任何人」。台中地院審理後，依照強制性交、恐嚇等罪嫌，判何男5年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，何男今年1月透過交友軟體，與小花認識，向對方告知自己的本名為「王森」，2月間透過通訊軟體，化名「Mamen」，與對方相約半夜出遊。

當時何男突然告知，因為自己在忙，所以請朋友開車來載，接著自行駕車去小花就讀的大學接人。當時小花以為何男並非本人，而是訊息中的「朋友」，豈料上了車以後，就被載到某路段高速公路橋下性侵得逞，還告知「有拍攝妳的裸照，不要告訴任何人」。

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲小花被接連載到高速公路橋下、公墓旁性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

時隔約4天，何男又透過通訊軟體聯絡小花，提議雙方見一面。小花當時以為，這次見到的是「王森」本人，沒想到惡夢重演，再度被載去某偏僻的公墓性侵得逞。何男連續犯下2次性侵，還威脅小花「不要告訴任何人」，否則影片不知道會傳到哪裡去。

台中地院審理後認為，何男不尊重小花的性自主權，透過強制的方式性侵得逞，還做出恐嚇、危害安全的行為，造成小花身心靈難以抹滅的傷害與陰影，令人髮指。

台中地院考量何男犯後坦承犯行、態度尚可，衡量犯案動機、目的、手段及家庭狀況等，依照強制性交、恐嚇等罪嫌，判何男入獄5年8個月，全案仍可上訴。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
一圖看「5種醃漬物」超傷腎！醫示警3類人少吃：恐致癌
快訊／蘆洲男要還朋友8萬　遭電擊棒偷襲搶走
台灣無人機反攻福建！「拍共軍集合」影片瘋傳　真相曝光
快訊／3架次無人機現跡金門　金防部射擊驅離
火辣度破表！雞排妹「完美曲線」寫真照搶先曝光
王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升
余皓然「胸罩脫下全是血」嚇壞大哭　醫開口戳痛點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蘆洲男要還朋友8萬　遭電擊棒偷襲搶走…警懷疑不單純

快訊／新北外送員墜「5樓高邊坡」！靠智慧手錶求救　警消摸黑救援

台中女大生半夜出門遭2度性侵！恐怖網友喊：告訴別人就上傳裸照

他想借錢反遭詐團利用！車手取款當場被捕　警追回22萬贓款

夜店護花卻遭冷落！男大生包小黃當砲房　2度強逼車震下場出爐

男10樓墜落馬路當場死亡　至少6騎士目擊...母子嚇傻急轉離開

台中檢警逮人蛇首腦！「豬仔一條龍」模式曝　全力營救20台人返國

資優班老師是狼！　盧秀燕曝台中房思琪案調查進度「快有結果了」

基隆男失蹤數小時…姊衝工寮驚見他「成冰冷遺體」！嚇壞急報警

沒開大燈拒檢棄車逃逸　桃警當街追捕逮人...他特殊身分曝光

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

快訊／蘆洲男要還朋友8萬　遭電擊棒偷襲搶走…警懷疑不單純

快訊／新北外送員墜「5樓高邊坡」！靠智慧手錶求救　警消摸黑救援

台中女大生半夜出門遭2度性侵！恐怖網友喊：告訴別人就上傳裸照

他想借錢反遭詐團利用！車手取款當場被捕　警追回22萬贓款

夜店護花卻遭冷落！男大生包小黃當砲房　2度強逼車震下場出爐

男10樓墜落馬路當場死亡　至少6騎士目擊...母子嚇傻急轉離開

台中檢警逮人蛇首腦！「豬仔一條龍」模式曝　全力營救20台人返國

資優班老師是狼！　盧秀燕曝台中房思琪案調查進度「快有結果了」

基隆男失蹤數小時…姊衝工寮驚見他「成冰冷遺體」！嚇壞急報警

沒開大燈拒檢棄車逃逸　桃警當街追捕逮人...他特殊身分曝光

「一想到亡夫就喝」12年酒駕12次　彰化女每喝必撞下場慘了

裕民加速擴充節能船　再加訂兩艘超輕便型船、新造船增至17艘

「琢白」建商搶下信義兒福都更案　高規格重建計畫曝光

快訊／蘆洲男要還朋友8萬　遭電擊棒偷襲搶走…警懷疑不單純

買100本還不夠！　黃子佼「再加碼到300本」鳳飛飛新書：不能只有我看到

總統府編明年度881萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

快訊／新北外送員墜「5樓高邊坡」！靠智慧手錶求救　警消摸黑救援

陸3架無人機「再闖大膽、二膽、獅嶼」　遭我守軍射擊驅離

快訊／3架次無人機現蹤金門　金防部射擊驅離

「樂齡活力秀」　台南南瀛堂熱鬧舉辦！

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

妙齡女抽脂竟喪命　醫美診所回應了

快訊／台中救護車被撞飛3傷！隨車女護理師送醫

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

陸軍官校3男全裸碰撞　2分鐘影片瘋傳

即／新北泰山死亡車禍！騎士遭聯結車輾斃

宜蘭男離奇盤坐水溝亡　死因曝光

台中私娼寮攬到鮮肉警...破門驚見「進行式」

快訊／說我是小生「噁男」　雞排妹獲不起訴

房客跑步機昏厥延誤送醫救不回　飯店判賠350萬

更多熱門

相關新聞

台中自行車嘉年華9／10登場　6條特色路線揪親子漫遊

台中自行車嘉年華9／10登場　6條特色路線揪親子漫遊

旅人常言，走路太慢、開車太快，騎單車最好。台中市觀旅局今天宣布，2022台中自行車嘉年華將於9月10日在后里馬場登場，今年主題為Let’s All Ride，今年活動豐富，包含自行車尋寶、自行車嘉年華、單車小鎮旅行、民歌及YOYO親子表演，當天還有總價值超過10萬元的摸彩，歡迎民眾來體驗台中自行車之旅。

夜店護花遭冷落　男大生2度強逼車震

夜店護花遭冷落　男大生2度強逼車震

盧秀燕曝台中房思琪案進度「快有結果了」

盧秀燕曝台中房思琪案進度「快有結果了」

強拉打手槍「你胸部怎麼那麼大」　她機警留證據怒告

強拉打手槍「你胸部怎麼那麼大」　她機警留證據怒告

房地合一上路6年　台中西區可買房面積直接少1間小宅

房地合一上路6年　台中西區可買房面積直接少1間小宅

關鍵字：

台中女大生性侵侵犯

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

9月這4星座到夏慕尼用餐送龍蝦

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面