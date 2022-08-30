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老公偷吃18歲學生妹！妻見「甜蜜暱稱」心碎攤牌　被嗆1句崩潰了

▲▼南韓一對高齡夫妻為43歲的獨子徵婚。（示意圖／CFP）

▲老公是原PO的初戀。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「一句不愛了，直接想把我掃地出門！」一名女網友發文表示，她和老公相識相愛到結婚已25年，怎料看似老實的男人竟外遇18歲的女學生，讓她很崩潰，「這個世界真的很不公平！」貼文曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到她和老公相識相愛到結婚已25年，怎料對方看似老實，卻偷吃18歲的女學生。她看了兩人的私訊內容，竟是以寶貝、壞蛋來互稱，讓她雙手頓時顫抖個不停，「原來我當了那麼久的賢妻良母，認分的照顧公婆，換來的是他的背叛。」

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事實上，原PO第一次抓到的時候，老公是有認錯的，當時她以為對方真的知道「那段差了28歲的忘年之戀是錯誤的，也以為他是真的回頭了」，豈料她又抓到第2次。

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老公熱戀18歲學生妹。（示意圖／取自Pixabay）

老公第2次直接不藏了，說他已經不愛原PO，只要對方不管他談戀愛，他也會繼續照顧這個家。聞言，原PO不禁崩潰直呼，「天啊！我的世界瞬間崩塌，我付出了全部的初戀老公，一句不愛了，直接想把我掃地出門，只因他找到了18歲的真愛？這個世界真的很不公平！」

貼文曝光後，底下網友紛紛勸離婚，「很好，把公婆交接給18歲小女生照顧，讓他們帶著公婆去打個火熱，你可以重新過自己的生活」、「可以離開了！過著自己想要的生活，並且要過得比現在還要好」、「離開吧！你值得更好的」、「趁他還在暈，你快去找律師協助」、「現在難過是很難受，但你老公會老，小三會不要他的，等他老了沒人要了，再看他笑話」、「請他的18歲寶貝壞蛋來照顧他全家喔！至於你，從現在起愛自己還不晚唷」。

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