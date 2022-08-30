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林智堅退選後　民進黨：北市拿下就不算輸「拿下一城一縣」算小勝

國民黨台北市長參選人蔣萬安近日持續追打綠營疫苗採購黑箱，以及「3+11」決策過程失當，獲得不錯成效。（圖／黃鵬杰攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安近日持續追打綠營疫苗採購黑箱，以及「3+11」決策過程失當，獲得不錯成效。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

前新竹市長林智堅因論文抄襲風波而退出桃園市長選戰，牽動年底各大政黨選情氣勢，民進黨也緊縮戰區，評估只要拿下首都台北市就不算輸，若能進取國民黨執政的宜蘭縣或雲林縣，戰情就算是小勝。據透露，為了護航民進黨縣市首長參選人上壘，國家機器運轉得厲害，包括衛福部和農委會等中央部會踰越當年的黨國界域。

林智堅退選桃園市長後，北台灣選戰焦點轉回台北市。國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊在某媒體前社長陳國君加入後，作戰效率上明顯提升，趁著綠營氣勢疲弱之際猛踩民進黨參選人陳時中痛腳，「3+11」決策過程失當，加上一連串的疫苗和檢驗試劑採購黑箱等，連番反攻完全巔覆蔣萬安團隊過去低調的作風，而蔣萬安本人也不時親上火線面對挑戰，文宣新聞稿也頻頻質疑陳時中，一日內最高紀錄達5篇聲明。

陳國君督軍有成，讓民進黨政府不得不上緊發條。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝22日臨時召開記者會說明疫苗採購原委，並駁斥外界說法都是道聽塗說；稍晚，監察院也突然發布新聞稿，避重就輕指稱衛福部當時未善盡對外詳細說明「3+11」決策，確實應檢討改進，但其決策有所本，非未經評估率性而為，且相關法令亦未明確規範指揮官決策前，是否應製作及公開會議記錄。指揮中心、監察院「護盤」陳時中的政治意圖明顯。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝為幫前長官陳時中抵擋炮火，上周臨時召開記者會說明疫苗採購原委。（圖／CTWANT合成圖）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝為幫前長官陳時中抵擋砲火，上周臨時召開記者會說明疫苗採購原委。

一名民進黨人士私下透露，「當林智堅退選桃園市長後，綠營內部基本上定調，假如台北市有拿下，就不算輸；若幸運一點，宜蘭縣或雲林縣能拿回一城一縣，就代表2022年選戰是小勝利。」因此，當陳時中和綠營輔選團隊無法招架藍營的進攻時，疫情指揮中心和監察院動起來就是必然，而且由第3方說明，給民眾的觀感會認為比較公正。

「陳時中競選總部是在衛福部裡面，而不是北平東路。」蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫則大酸，國家機器很明顯在輔選，幫忙擦脂抹粉，畢竟若陳時中真的倒下，那也是「一屍好幾條命」。他直指，陳時中對民進黨來說是指標人物，疫苗相關採購過程，以及為何特別護航高端疫苗、特定快篩廠商等，都跟陳時中有關，只有護住陳時中，把骯髒事都藏起來，才不會讓負面效果外溢，影響今年選情。

除了衛福部和監察院「輔選」陳時中格外明顯，農委會主委陳吉仲助攻民進黨縣長參選人，也是斧鑿斑斑。陳吉仲22日前往花蓮縣，參與「花蓮文旦加工量產技術發表會」，並無預警宣布救農措施，就遭立委傅崐萁批評是為救地方選情。事隔數日，傅崐萁則邀請雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴及花蓮縣長徐榛蔚，集體北上要求政府正視農漁產品被中國大陸禁止的問題，拿出具體辦法，藉此提醒民進黨認知到農漁民生計屬國安問題，不能一味陷入選舉操作。

此外，農業大縣雲林縣府人士也指出，農委會主委「偏心」不是一兩天，過去凡遇到天災要南下會勘，縣府就常被排除，沒有接到行程通知，中央反而獨厚在地立委劉建國等人，非常不尊重地方政府。他也指出，更過分的事，縣府農業處有時行文中央為民爭取權益，最後卻常「半路遇劫」，由執政黨立委率先在臉書公布農委會回覆結果、向民眾表功，縣府之後才會再收到公文，相關政治宣傳層出不窮，不禁讓人覺得民進黨操作過頭，把民眾權益當政治籌碼，最後恐遭反噬！

農委會將農產銷售作為選舉助攻手段，引發國民黨立委傅崐萁與藍營縣市首長不滿，北上召開記者會抗議。（圖／方萬民攝）

▲農委會將農產銷售作為選舉助攻手段，引發國民黨立委傅崐萁與藍營縣市首長不滿，北上召開記者會抗議。

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