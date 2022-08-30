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婆婆想跟兒子一家親子遊　媳婦改訂五星飯店：好爽好快樂

婆婆想跟兒子一家親子遊　媳婦改訂五星飯店「換到了快樂」

▲婆婆甚至表示可以幫忙帶孫，夫妻倆可以安排自己的行程。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友日前準備暑假和老公小孩一起親子旅遊，結果被婆婆知道後，婆婆竟然表示她也想跟，還說可以幫忙出住宿費，甚至可以幫忙帶小孩，讓兩夫妻好好安排行程去玩，結果女網友一聽決定開訂五星飯店，最後飯店錢7萬多元全讓婆婆付錢，更表示「看到婆婆臉色僵硬，好爽心情好快樂」。

一名媳婦在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，日前她準備和老公小孩利用暑假去三天兩夜的旅遊，沒想到婆婆去突然提議要同行，但平常看到婆婆就討厭，更別說一起去旅遊，也暗示婆婆想要逼退她，但婆婆卻表示可以幫忙帶孫子，甚至還可以幫忙出住宿費。

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人妻一聽婆婆可以幫忙出住宿費，因此改訂每晚破萬元的五星飯店，兩個房間住兩晚就花了快7萬，她表示婆婆看到帳單當下臉色鐵青，還假裝鎮定地刷卡，她也向婆婆解釋一年會住一次比較好的，而且暑假期間收費比較高，因此住宿費算合理。

媳婦表示「看到妳臉色僵硬，好爽，心情好快樂」，並表示「誰叫妳要破壞我們親子旅遊。看妳下次還敢不敢嘴硬要破壞我的親子旅行」。

不少網友認為她應該將心比心，「請問今天換做妳娘家，妳會這樣子做嗎，妳也會老的一天」、「下次請老公拒絕婆婆就好了吧」。

#靠北婆婆10412 我們的親子旅遊那個惡婆居然想要跟，超級不想她跟我們去，看到就煩，暗示她還裝傻，不斷說她可以照顧孫子讓我們夫妻2人放鬆遊玩。 但我看到你的臉就煩，2個月看一次就很厭惡了，還居然想跟我們三天兩夜。 想跟那我就故意整你，...

靠北婆婆2.0 發佈於 2022年8月28日 星期日

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