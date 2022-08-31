台東縣+331！9／1起調整入境民眾檢疫措施

▲台東縣今新增331確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣31日新增331位確診者，297名民眾戶籍或居住地分在台東、34名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案48,470人、居隔者541人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至8/30下午16點為止，住院收治人數為25、加強版集中檢疫所為17人、居家照護現管人數有1922人。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構群聚事件，總計縣內共有2養護、4監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日共新增17例確診個案。養護機構部分，新增13確診(11住民2員工)；監所新增3確診病例(1收容人2員工)；兒少安置機構新增1員工確診。

另外，台東縣衛生局說明中央為持續促進社會經濟發展及兼顧民眾生活需求，經綜合評估入境檢疫措施實施情形、國內外疫情、防疫與醫療量能，針對入境檢疫措施進行調整，9/1起除入境須執行3(居家檢疫)+4(自主防疫)其中3天居家檢疫需「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」維持不變；另4天自主防疫調整為：得於符合1人1室條件之自宅或親友住所進行自主防疫，「1人1室」係以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，自主防疫期間不可入住一般旅宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另針對前3天居家檢疫期間如於自宅或親友住所採1人1戶進行檢疫之民眾，考量檢疫期間家戶環境可能存在病毒風險，其後4天自主防疫仍於原檢疫地點維持採1人1戶方式為原則，以避免在台家人（非居檢者）進入該戶同住時暴露於境外變異株之感染風險，惟如經衛教後民眾仍需在台家人進入該戶同住，則須進行全戶完整環境清消後始可入住，原入境者改為1人1室自主防疫。

台東縣衛生局提醒民眾後4天自主防疫地點異動無需向地方政府申請，但請務必落實1人1室之規定，如違反相關規定者，得依傳染病防治法第69條裁處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。