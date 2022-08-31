第五輪快篩實名制9／1上路　「每人限購10劑」維持1劑100元

▲第五輪快篩實名制9/1上路。（圖／記者劉維榛攝）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情再起，且近期學校已開學及中秋連假將至，民眾交流及聚會機會增加，社區傳播風險上升，中央流行疫情指揮中心今（31）日宣布第五輪快篩實名制將於9/1上路；65歲以上長者免費領取5劑家用快篩措施，也於同日實施。指揮中心呼籲，近日疫情多變，65歲以上長者應儘速完成第四劑疫苗接種，提高自身免疫力。

指揮中心表示，第五輪快篩實名維持每劑100元，每個身分證字號至多能購買2份、10劑，並可分成一次或兩次購買，也可請親友代購。販售地點為全國4539家健保特約藥局與79個偏鄉衛生所，醫材售出概不退換。

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我國65歲以上長者約399萬人，為加強有症狀長者篩檢，並及早用藥，自今9月1日起，民眾可持65歲以上長者(1957年(含)以前出生)健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，曾經購買過實名制的長者，也可再免費領一次，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑，保障長者健康。

指揮中心表示，除快篩試劑實名制外，8月15日起已開始實施第三輪 0-6歲學齡前幼兒免費領取快篩試劑，領取資格仍為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童；此免費領取份數，不會計入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

▲第5輪家用快篩實名制九一上路。（圖／指揮中心提供）



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