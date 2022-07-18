賴士葆批申請綠卡挾美國以自重　陳時中反嗆：當初有沒有想要出國

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中透露曾經申請美國綠卡，遭到國民黨立委賴士葆批評是挾美國以自重。對此，陳時中18日接受節目專訪時表示，台灣在民國60年代退出聯合國、充滿白色恐怖，那時有多少大學生要逃離台灣，「今天我問問他們，當初有沒有想要出國去，這完全沒有道理」。

陳時中日前在出版的新書中指出，自己在學生時期聯考不順，加上台灣退出聯合國，當時很多親戚住在美國，所以曾經申請美國綠卡，此番說法卻引來賴士葆批評，陳時中的說法是挾美國以自重，凸顯自己的機會成本很高，好像想告訴選民「原本我可以當美國人，但我選擇當台灣人」。

陳時中上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目專訪，他強調自己不是曾經有綠卡，而是曾經申請過綠卡，但是沒有申請完成，因為那時候排隊的人很多，「後來在下一次填資料的時候，我們就放棄了」。

陳時中還原，台灣在民國60年左右，除了退出聯合國，另外一個非常嚴重，就是充滿白色恐怖，那時有多少大學生要逃離台灣出國，當時的環境就是這樣，大家會做出自己的判斷跟選擇，這個沒有什麼好攻擊的。

陳時中反批，「今天有藍委批，我問問他們，當初有沒有想要出國去」，這完全沒有什麼道理，而且都已經是50年前的事情，「我自爆曾經有申請，都在自傳裡面，包含那個時候做了什麼事情」。

陳時中說，他在那個時間點，的確有去申請綠卡，但是等到自己大學畢業之後、心態上比較成熟，他就會開始思考，縱使申請到綠卡、到美國的工作也成功，「剩下我跟社會的關係到底怎樣，所以那時候才決定不要了，我就留在台灣」。

陳時中還說，他當時覺得如果對社會還有些期待，就繼續留在台灣努力，反之如果有期待的人都到國外去了，那台灣怎麼可能進步，每個人的思想、想法都會有所轉折，就像有人批評他考到牙醫我不滿意，「那個時候我不滿意，可是我也是努力當一位牙醫、改變牙醫的生態」。

陳時中認為，這件事情沒有什麼好罵的，因為每一個人的人生，大家都要互相尊重，大家也都有不同的選擇，「只是在位置上，政務官不宜有綠卡，或者是有雙重承認的國籍，可是一般人互相都要尊重」。