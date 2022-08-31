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惡男「帶妳去有錢賺地方」誘姦少女　媒介2翁性交易害她染菜花

▲桃園市顏姓男子於2020年1、2月間在桃園火車站搭訕年僅15歲少女，利用其缺錢心態誘騙與王姓、童姓男子進行性交易，還害少女染上菜花等性病。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市顏姓男子於2020年1、2月間在桃園火車站搭訕年僅15歲少女，利用其缺錢心態誘騙與王姓、童姓男子進行性交易，還害少女染上菜花等性病。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市顏姓男子2020年1月間在桃園火車站搭訕穿著制服之少女，顏男明知少女未滿16歲，竟以「我帶妳去有錢賺的地方」誘騙少女至公園男廁以「試車」性侵，事後給予500元作為代價，隨後還媒介少女與王姓、童姓男子先後從事多次性交易，導致少女染上菜花等性病，家人發現報警提告；王姓、童姓2名男子在桃檢複訊時坦承犯案，檢方偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例將王、童2人提起公訴，並追查在逃顏姓男子到案。

檢警調查，顏姓男子於2020年1、2月間在桃園火車站搭訕等候搭車之少女，顏男見少女穿著制服且年幼可欺，且缺乏金錢花用，竟以「我帶妳去有錢賺的地方」誘騙，並以「試車」為由帶到附近公園男廁性侵得逞，事後給予500元為代價。

顏男見少女未反抗，還媒合給2名同為78歲王姓與同姓老翁，分別以2000元至3000元不等性交易代價，分別與少女進行3次至4次性交易，直至學校老師發現少女疑似染病送醫治療，才驚覺感染菜花性病，才將少女遭媒介性交易事件曝光。

王男與童男在桃檢複訊時，王男否認與少女從事性交易，童翁則辯稱只有以500或600元代價與少女接吻與撫摸胸部等處；檢警則查出少女曾由老師陪同至醫院進行疑似性侵外傷，並檢驗出感染菜花等性病之診斷證明，其通聯記錄也顯示王、童2人曾與少女有過121通、28通電話之通聯紀錄，2人也有性病就醫紀錄。

桃檢認為，少女疑似有輕度身障，家屬則指控王、童2人利用其心智不成熟犯案，屬於乘機性交之罪嫌；檢方調查時，少女曾明確表達與王、童2人性交易之意願，尚難以少女是否因身障不明瞭男女身體接觸之意義，檢方偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例將王、童2人提起公訴，並追查在逃顏姓男子到案說明。

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