政見口號「四大皆空」！　侯友宜團隊酸：林佳龍就像跟著導遊的觀光客

▲林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍多次邀新北市長侯友宜辯論，侯友宜表示，4年前也有跟當時的候選人行政院長蘇貞昌辯論過，但林佳龍回嗆「騙人」。對此，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢回嗆，林佳龍整天把辯論掛在嘴上，狂潑政治髒水，「四大皆空」的政見口號，更沒有任何具體論述，根本是「跟著導遊的觀光客」。

林佳龍多次邀侯友宜辯論，侯友宜表示，4年前也有跟當時的候選人行政院長蘇貞昌辯論過，因此該做的事情時間到了就會做。不料，林佳龍聽聞後表示「騙人」，侯友宜在閃避、模糊其詞，辯論是要有問答的，甚至要有提問人，由候選人來回應，甚至交互質問，侯友宜說他2018年有與跟蘇貞昌辯論，但這其實是騙人的。

吳亮賢表示，侯友宜在四年前，就是勾選辯論式的電視政見發表會，相關的方式，都依中選會規定，當時，雙邊也派出代表，協商相關事宜，各大新聞媒體都有報導，林佳龍是連查資料都不會？還是已經說謊成性？

吳亮賢批評，林佳龍宣布參選新北市長已經快兩個月，至今連新北市的行政區名字都會記錯，整天就是把辯論掛在嘴上，狂潑政治髒水，林佳龍「四大皆空」的政見口號，更沒有任何具體論述，只有每天不斷巴著議員，填補自己的空虛心理，但看在民眾眼中，根本是「小雞帶母雞」、「跟著導遊的觀光客」。

吳亮賢提醒林佳龍，「不要換了位子，就換了腦子」，2018年林佳龍競選連任台中市長時，甚至拒絕原本答應綠營議員的「龍燕辯論」，也婉拒媒體提出的辯論邀約，不守信用在先，如今為了挽救低迷選情，又不斷公然扯謊。

吳亮賢呼籲林佳龍，要參選市長，請對市民負起責任，提出有建設性的政見，不要整天只想找人吵架，「不讀書的學生，就靜下心學習，否則只會重演四年前台中市長選舉的狀況，被民眾重重死當」。

