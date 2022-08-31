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三合一選舉台中7參選人廣告看板被破壞　警：最高可處2年徒刑

▲▼年底三合一改選在即，有7名參選人旗幟被割破，警方已查獲最高可處2年徒刑。（圖／市議員楊典忠提供，下同）

▲▼年底三合一改選在即，有7名參選人旗幟被割破，警方已查獲最高可處2年徒刑。（圖／市議員楊典忠提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

市長、市議員和里長選舉進入倒數階段，台中市各重要路口都豎起競選旗幟和看板，台中警方至今已逮捕7件破壞參選人看板的案件，有人因政黨傾向，有人不爽特定人，有人只是純粹手癢，警方都依毀損罪送辦，最低500元罰金，最高2年徒刑；警方呼籲，若是多次破壞同一參選人，企圖影響選情，則改依違反選罷法可處5年以下徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

▲▼年底三合一改選在即，有7名參選人旗幟被割破，警方已查獲最高可處2年徒刑。（圖／市議員楊典忠提供，下同）

今年地方公職人員選舉將在11月26日舉行，各參選人陸續到選委會、各區公所登記，也展開各種競選活動，為了爭取曝光提高知名度及推廣競選政見，大街小巷都可以看到競選看板或競選布條。

台中市刑大至今已接獲7件競選看板旗幟被破壞的案件，包括市長、市議員和里長參選人都有，7人都已逮捕並依毀損罪嫌送辦，毀損屬告訴乃論，參選人如果提告，依違反刑法第354條毀損罪，可處2年以下、拘役或500元以下罰金。

警方強調，若是針對特定參選人多次破壞，有妨害競選之虞，則違反公職人員選罷法第98條，可處5年以下有期徒刑。

台中市警察局長蔡蒼柏強調，警方將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」等原則，不容以暴力或其他非法之方法干涉選舉活動，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。

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