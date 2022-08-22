拿別人帽子擦手...囂張男被勸竟推倒他機車　亮30萬現鈔狂甩：我賠

記者許權毅／台中報導

台中一名林先生昨（21）日晚間到大里中興路二段一間知名滷肉飯用餐，當時機車就停在一旁，自己則坐在騎樓下吃飯，不料突然有名葉男走到他機車旁拿「帽子當抹布」擦手，被林男勸阻後，葉男疑似惱羞成怒上前推倒林男機車，還嗆說「機車多少錢，給你最後一次機會，不然你吃完車就不見了」，甚至拿出大疊鈔票邊甩邊喊「這裡有30萬，多少錢啊！說啊！」警方到場後雙方當下同意調解，但林男表示將看葉男態度決定，也透露車損大約1萬，但車上有價值15萬的相機、鏡頭恐怕故障，不排除提告。

▲台中一名男子不滿被規勸，竟推倒對方機車還拿出手中30萬現鈔狂甩。（圖／民眾提供）



▲葉男跑到林男機車前拿起帽子（紅圈處）擦手。（圖／民眾提供）



事發在21日晚間23時40分左右，該家知名滷肉飯店依舊有人潮，28歲林男表示當時自己來用餐，因為座位就在馬路邊，便只拿取錢包手機，剩下物品放在車上，自己伸手就可碰觸到的範圍。不料當時一名29歲葉男疑似酒醉，竟走到自己車上前置物箱拿起昂貴帽子當抹布擦，林男馬上發現後上前質問，但僅是要求對方不要亂弄，並未要求賠償。

▲事發地點在台中大里知名滷肉飯店，現場員工表示昨晚並無上班，不了解狀況。（圖／記者許權毅拍攝）



不料葉男疑似被當眾勸告感到不滿，上前推倒林男機車，甚至嗆說「你這台車多少錢？我整台跟你買下來」，還威脅林男「我給你最後一次機會喔！不然等等吃完你的車就不見了」，接著打電話給一男一女前來助威，並說「機車也不用牽走了，我直接買下來，一定砸毀。」

▲林男機車被惡意推倒，腳踏墊上擺放的相機要價15萬起跳。（圖／民眾提供）



林男感到相當害怕，便躲到店裡報警，直到警方到場了解才出來，葉男還不斷說「我一定翻倒啊，沒關係我可以賠償，沒關係」認為是林男跟自己說話時口氣不佳，一旁男女則不斷勸說。雙方目前同意進行協調，不過林男表示將視對方態度決定，不排除提告毀損。

▲警方到場後，葉男不斷表示自己可以賠償，但也跟林男說車子買來後會砸毀。（圖／民眾提供）