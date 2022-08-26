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社會 社會焦點 保障人權

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

▲▼ 逃生門 。（示意圖／記者劉昌松攝）

▲餐廳店長檢視逃生梯出入口，卻被反鎖門外，因此破壞鄰居紗窗，穿過鄰居住家離開。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市某餐廳陳姓店長，3月間為了檢視餐廳逃生出入口淨空情形，沿著樓梯走到4樓平台，再回身時，安全門被關上打不開，陳男在大雨中，從矮牆蹬上5樓鄰居家，破壞紗窗進入，沒想眼前又出現一道黑影竄過，陳男趕緊離開，結果被鄰居控告竊盜等罪，台北地檢署檢視監視畫面，認為陳男並無竊盜犯意，26日依毀損、侵入住居等罪，向法院聲請簡易判決。

陳姓店長到案坦承有進入鄰居家，解釋因為政府單位即將要到餐廳進行公安檢查，他為了確保過關，所以自行提前巡視，從餐廳1樓走樓梯到4樓平台的庭院，確認一路上沒有雜物干擾，準備回頭時，發現門被關起來了。當時外面下著大雨，陳男又沒帶手機，無法求救，決定從庭院矮牆蹬上5樓窗台，破壞鄰居家的紗窗後，打開沒有上鎖的玻璃窗，穿過鄰居住家回到樓梯離開。

事後鄰居回家發現遭入侵痕跡，帶著家中監視器畫面，指控陳男在他家中還左顧右盼，涉嫌竊盜，陳男辯稱，他是因為看到有黑影竄過，才會回頭張望，希望能與鄰居達成和解，但鄰居堅持要告，雙方調解失敗。

檢察官勘驗監視器畫面，陳男一身溼答答的從進入到離開鄰居家，前後過程不到30秒，期間曾因貓咪移動而出現黑影晃動，陳男僅短暫轉頭查看，因此認定陳男並無竊盜犯意，但陳男仍涉犯毀損、侵入住居等罪，被檢察官聲請法院簡易判決處刑。

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