指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

▲許淑華陣營向蔡培慧提告妨害名譽和違反選罷法告訴。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨籍前行政院中辦執行長蔡培慧今天正式登記參選南投縣長，29日已登記參選的國民黨立委許淑華，今天也首度委請律師針對蔡指控其南投市長任內永興棄土場等弊案提出告訴，並強調「決不寬貸」；蔡培慧對此回應「選情低迷的其實是許淑華，她緊張了」，並歡迎她提告。

許淑華競選總部總幹事曾明瑞今天上午會同律師，一起到南投地檢署按鈴申告，控訴蔡培慧陣營涉嫌妨害名譽、選舉傳播不實罪，以及散布謠言、意圖使人不當選等罪嫌。

許淑華表示，蔡培慧多次在廣播或電視節目中公開指控，她擔任南投市長期間，放任委外經營的永興棄土場，掩埋含重金屬的有害廢棄物：包括8月1日在周玉蔻節目中稱該廢土場傾倒重金屬有害廢棄物；8月10日接受鄭弘儀訪問，也說該廢土場讓得標廠商傾倒有害廢土。

許淑華強調，事實是永興棄土場內的廢棄土，早已經過環保署環境檢驗所認定「不存在有害、有毒物質」，甚至從檢方偵辦、起訴到法院判刑的過程，她與南投市公所同仁都沒有被調查或起訴的紀錄，媒體也都有所報導；蔡陣營卻刻意隱瞞真相，在她前天正式登記成為南投縣長候選人後，仍持續透過媒體造謠「棄土場有毒」，意圖使人不當選的目的不言而喻。

▲許淑華競選總部出示當年環保署針對永興棄土場的檢測結果公文自清。（圖／許淑華競選總部提供）

許淑華回顧，2015年立委補選期間，當時的對手湯火聖，也曾以永興棄土場事件攻擊她跟市公所同仁；至今9年過去，選舉又到，她意有所指地痛批「民調大幅落後的參選人，即使擁有博士學歷者」，為求翻轉頹喪不振的選情，亦會拿著經檢調認定沒有問題的舊聞、不擇手段採取抹黑及抹紅策略當作選戰的主軸。她強調，今已委請律師，就妨害名譽罪、選舉傳播不實罪及散布謠言意圖使人不當選等罪，對造謠者提出告訴，決不寬貸。

蔡培慧則回應，許淑華願意提告是好事，也歡迎她來提告，因為永興廢土場弊案根本還在訴訟中，得標廠商蔡木火確實是她爸爸許天送的手下、蔡的弟弟也在當保全，某種程度上是負責把關哪些廢土廠商可以進入，所有的法院判決資料都查得到，相信司法會給予公開、公平、公正的判決。

蔡培慧也反譏，過去無論怎麼樣提出質疑，許淑華都不聞不問，最近卻開始反向攻擊，代表選情低迷、遭遇危機的是她自己，「她緊張了」；而過去綠營做的民調、街訪顯示，大家都認為南投要改變、知道南投的需求、希望有發展，要選一個會做事的人來為南投好好打拚，自己有信心勝選。