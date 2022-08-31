陽澄湖大閘蟹熱到「食慾不佳」　價格暴漲40％確定缺席中秋

▲2022年陽澄湖大閘蟹受高溫氣候影響，開湖時間錯過中秋節。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

「秋風起，蟹腳癢」，陽澄湖大閘蟹往年趕在9月中秋節前開湖，讓民眾可以在金秋之際品嚐肥美的蟹黃、蟹膏。不過，受到7、8月大陸長江流域高溫乾旱天氣影響，大閘蟹普遍食慾不佳，導致生長期後延，據陽澄湖大閘蟹經銷商和養殖場工作人員透露，今（2022）年開湖時間預計在9月下旬，中秋節確定無法上市。

▲肥美的陽澄湖大閘蟹。（圖／CFP，下同）

《極目新聞》報導，一名陽澄湖大閘蟹蟹農表示，因40多天持續的高溫乾旱天氣，大閘蟹最後一次脫殼上市的時間將延後，9月下旬才能嘗鮮。對此，有網友表示，「今年將會是一個沒有陽澄湖大閘蟹的中秋節了。」

江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司工作人員指出，陽澄湖大閘蟹的開湖節預計在9月22日或23日，往年也都是在9月20日到25日之間，「因為今年氣溫高，水草容易腐爛，多種因素導致大閘蟹蛻殼較晚。今年中秋節是9月10日，比前兩年要早，因此中秋節肯定是不能開湖。」

大閘蟹數量減少也導致其價格暴增。大湖股份旗下子公司江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司主營大閘蟹產銷業務，相關銷售人員透露，大閘蟹價格比去（2021）年同期漲40％。

公開資訊顯示，大陸大閘蟹一半來自於江蘇，除陽澄湖的頂級大閘蟹外，以興化、宿遷和高淳為主要產地。相較於2021年，大閘蟹上市時間不僅延後，體型也較往年「熱」瘦不少。

高淳一名蟹農提到，大閘蟹從過完年後的一個月左右投放大蟹苗開始，要經歷5次脫殼，才能趕在中秋前夕上市，「今年真的很為難，一般我們在八月底就開始試吃家裡的螃蟹了，可以的話，九月初就會開湖，今年試了三次都不滿意，所以中秋就不開湖了。」

在興化經營70畝蟹塘的蟹農則透露，高溫使水中溶氧不足，導致大閘蟹缺氧，螃蟹不僅容易產生軟殼、脫殼不遂等問題，還可能會發病死亡，「高溫天氣加上一段時間缺氧，死蟹太多了，我家就死了2000多隻。」

對此，蟹農只能在池塘邊加裝供氧機因應，甚至還向湖水中投入冰塊降溫，上述蟹農提到，往年正常情況下，不一定要放供氧機，也不用經常換水，放冰塊更是史無前例，成本提高也成為大閘蟹價格提高的背後原因之一。