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台鐵不停駛！交長稱「中秋很快樂」　北車教保中心啟用福利+1

▲▼台鐵台北車站教保中心揭牌。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵台北車站教保中心揭牌。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為響應政府教保公共化，台鐵設置教保中心，台北車站教室今(31日)揭牌，宜蘭教保中心昨也啟用，彰化今年底前也將增設，提升台鐵員工福利。由於台鐵中秋連假停駛落幕，交通部長王國材今出席揭牌活動時表示，他中秋真的很快樂，盼中秋都順暢，台鐵公司化後安全營運做好，他同意薪資福利再提高。

在台鐵局、台鐵工會及職工福利委員會協力推動下，全新打造「台北車站職場互助教保服務中心」，8月15日開課，今正式揭牌，該中心由專業優質非營利法人提供師資及照顧人員，收托2到6歲幼兒，學費比照非營利幼兒園收費規定每月2000元，對象以員工子女、 孫子女為優先，餘額對外開放招生，迄今已滿編，初期有40多名學生已開始上課。

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▲▼台鐵台北車站教保中心揭牌。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵台北車站教保中心揭牌。（圖／記者李姿慧攝）

教保中心占地139.35坪，提供2間室內活動室，另於入口提供室內遊戲室，讓幼兒有更多的遊戲空間，也有專為小朋友設計之課桌椅、教具、遊戲玩具、幼兒專用廁所、配膳室設備一應俱全，另顧及幼兒安全，設有防撞墊，窗簾、地毯皆有防焰標示，並有紫外線殺菌燈及垂直式救助袋，也有門禁安全管理。

交通部部長王國材與台鐵局局長杜微今日共同主持揭牌儀式，小朋友於教保員陪同下，揹著台鐵局藍皮解憂號小書包接受祝福。

▲▼台鐵台北車站教保中心揭牌。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵台北車站教保中心揭牌。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵局長杜微表示，他民國74年進台鐵，那時候是台鐵全盛時期末梢，台鐵有三件事別的單位沒有，包括台鐵醫院、旅館和餐廳，且有自己幼稚園，時勢變遷下經營淡化，最近這幾年，他當年進台鐵感覺又回來了，北中南都有場域跟外面合作，旅館都回來了、幼稚園也回來了，除台北以外，宜蘭和彰化有將陸續開設。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，針對台鐵福利精進措施，台鐵工會一直提出訴求和爭取，公司化後仍要續辦，這對年輕人是很重要福利措施，年輕人是養兒育女是重要角色，希望未來還有更多福利措施，也包括加薪，讓台鐵員工安心放心在職場工作。

▲▼台鐵工會理事長陳世杰。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵工會理事長陳世杰。（圖／記者李姿慧攝）

由於台鐵與工會對員工加薪達成共識，工會宣布中秋和國慶日等不出勤行動取消。交通部長王國材今致詞時表示，剛剛理事長陳世杰說中秋快樂，「我真的很快樂，希望中秋疏運都順暢」。

王國材表示，政府推動教保公共化政策，交通部成立專案小組推動，共有26處、63班，今年年底有55班完成，台鐵包括台北、宜蘭都已完成，這樣的措施很重要，過去台鐵員工、特別是年輕同仁，為小朋友托育問題疲於奔命，上午疲於送小孩，加班沒人帶，因此若放在職場，就可以安心，教保中心是工作和家庭兼顧措施。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，員工要久留一個單位，薪資福利是很重要一部分，工會理事長也特別爭取公司化後另外加薪，他也同意，只要公司化後，安全營運做好，同仁薪資福利本來就要提高。

王國材強調，推動教保中心是非常好的一步，讓台鐵同仁安心，也會繼續推動，公司化腳步走到這邊，期待未來台鐵公司是台鐵員工的公司，過程中子法訂定都需要工會和資方投入，我在交通部，部長隨時會離開，但希望同仁久任，讓台鐵薪資福利好，把它當一輩子的公司，大家一起共創夢想公司，夢想公司一成立，薪資福利當然沒問題。

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