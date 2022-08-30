接近台灣就彈開　軒嵐諾鬼切「90度右轉」！網：怕被護國神山榨乾

▲軒嵐諾最新路徑圖。（圖／氣象局）

記者施怡妏／綜合報導

中度颱風「軒嵐諾」路徑變數大，中央氣象局預估，軒嵐諾將於明晚到週六影響台灣，週日北轉後遠離，從路徑預報圖可以看到，軒嵐諾一路直奔台灣，不過一到台灣東海面時，立刻90度急轉彎北上，彷彿就像是被「彈開」一般，就有網友驚呼「台灣是不是有神秘力量？」「怕被護國神山榨乾」。

有網友在PTT發文，「這颱風的路徑怎麼靠近台灣就被彈開？」看了軒嵐諾的路徑圖，29日朝著台灣直直衝，怎料2日一到台灣東海面時，隨即被彈開，90度轉彎，3日右轉往北方前進，「這颱風靠近台灣就被彈開了，是不是有神秘力量？」

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貼文一出，不少網友在底下熱議，「天選之國阿」、「台灣有數位媽祖」、「天氣之子發威啊」、「天氣之子並非浪得虛名」、「笑死，怕成這樣」、「撞到什麼鬼東西的樣子」、「這角度也轉太大，台灣這麼可怕喔」、「真的很扯，直直過來也能急轉彎」、「那個紅線碰都不想碰到台灣」。也有不少網友感嘆，「多久沒放颱風假了」、「台灣水庫需要水，快來啊」、「拜託別再轉彎了，至少掃一下帶點水氣」。

▲網友們笑喊「台灣這麼恐怖」。（圖／翻攝自PTT）

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，軒嵐諾周三有「下墜球」路線的趨勢，按照目前預報路徑，可能正好位於發布海上颱風警報的邊緣，至於陸上颱風警報的機會則較低，雖直接侵襲台灣的可能性不高，但從周三晚間起一直到周六都會受到其外圍環流影響。

吳聖宇指出，軒嵐諾周三接近琉球附近海域的時候，有往西南偏轉走下墜球路線的趨勢；周四來到琉球那霸以南、台灣以東的海面，打轉之後再逐漸開始北上；周五、周六可能經過台灣東北方外海向北走；周日進入東海並且持續遠離。

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