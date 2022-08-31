　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果遭批新iPhone沒有亮點　外媒盤點「屹立不搖」三大重點

▲設計師製作iOS 16與iPhone 14渲染圖。（圖／取自AR7推特）

▲設計師製作iOS 16與iPhone 14渲染圖。（圖／取自AR7推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會將到來，令人期待的iPhone 14系列即將登場，不過也有許多人認為，蘋果這幾年來的改變與更新幅度都不大，且基礎版iPhone 14的規格可能搭載與上一代iPhone 13相同，不過外媒也盤點蘋果地位「屹立不搖」的關鍵三大原因。

根據Phonearena報導，近期的iPhone推出之前，都被批評更新幅度太小，根據目前爆料資訊，iPhone 14的處理器將與前代相同，不過可能會有一些調教改善，但這也讓外界質疑蘋果的更新速度。

但外媒認為，蘋果能處於智慧型手機頂端，是有一定的優勢，首先，這次的iPhone 14，普通版與Pro版做出了差異，Pro版將搭載最新A16處理器，更強大的鏡頭等，吸引消費者選擇高階版本，且預計售價會上漲100美元，也讓蘋果營收增加。

此外，目前許多安卓廠商都在致力發展自家處理器，目前最廣為人知的就是Google的Tensor處理器，不過表現不佳，常有發熱等問題，而大多數安卓旗艦都採用高通的Snapdragon 8 Gen 1，但也因為發熱問題被消費者詬病，也就是說，安著手機目前晶片進展還趕不上蘋果。

第三點，報導也指出，蘋果目前專注於AR／VR頭戴式裝置，這項產品是蘋果全新的產品線，也可能是iPhone 14的初階版沒有看到大更新的原因之一。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／廖老大暫停加盟！　400間店還沒開先退掉
男跑步機上猝死！　台中飯店判賠350萬
軒嵐諾這2天「非常貼近台灣」！　北轉位置、角度是關鍵
快訊／26歲女花20萬抽脂慘死　醫美診所回應了
死因曝光！宜蘭男雙手合十盤坐水溝亡　友：前一天找我聊2小時
BA.5進入流行期！專家估增600萬人確診　指揮中心回應
宋仲基妹妹首爾大畢業　三兄妹合體「五官神複製」
防疫補貼詐騙爆量！指揮中心曝官方正確網址　「5大釣魚連結」別
遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果遭批新iPhone沒有亮點　外媒盤點「屹立不搖」三大重點

Apple Watch有新色！爆料：紅色版本秋季發表會登場

想買iPhone 14？外媒盤點3項　再等1年換iPhone 15更有感

iPhone 14 Pro漲定了？郭明錤：相機鏡頭成本大漲

蘋果秋季發表會倒數計時　這些新品值得期待

iPhone 14最新爆料！新色、MagSafe更新　但這兩點與前代相同

iPhone 14 Pro鏡頭升級　郭明錤：大立光等供應商受惠

iPhone 14 Pro傳剪6年瀏海　一看「變驚嘆號」他笑了！PTT吵翻

iPhone 14 Pro傳推全新30W充電頭！　但得另外買

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

蘋果遭批新iPhone沒有亮點　外媒盤點「屹立不搖」三大重點

Apple Watch有新色！爆料：紅色版本秋季發表會登場

想買iPhone 14？外媒盤點3項　再等1年換iPhone 15更有感

iPhone 14 Pro漲定了？郭明錤：相機鏡頭成本大漲

蘋果秋季發表會倒數計時　這些新品值得期待

iPhone 14最新爆料！新色、MagSafe更新　但這兩點與前代相同

iPhone 14 Pro鏡頭升級　郭明錤：大立光等供應商受惠

iPhone 14 Pro傳剪6年瀏海　一看「變驚嘆號」他笑了！PTT吵翻

iPhone 14 Pro傳推全新30W充電頭！　但得另外買

9／1防疫新制一次看！入境鬆綁、快篩實名制「4大措施」明上路

白安新專輯驚見五月天阿信！　意外曝她青梅竹馬也是「知名樂團主唱」

峮峮外套滑落「半球溢出細肩帶」！網蓋樓直喊：穿好啊 養胸3秘技曝

台美混血大物敲安再秀菁英腳程　前兩戰5打點破隊史紀錄

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

《順風婦產科》播畢22年　54歲金燦宇終脫單結婚「妻子小他15歲」

獅子利齒咬住「紀念品」好威　Gucci壯遊珠寶碩大寶石助陣

海邊挖蛤蜊狂吃！女12小時後全身癱瘓　「呼吸愈來愈慢」垂死送醫

快訊／廖老大暫停加盟！400間店還沒開　祭督導制度全力顧品質

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

3C家電熱門新聞

想買iPhone 14？外媒盤點3項　再等1年換iPhone 15更有感

iPhone 14最新爆料！新色、MagSafe更新　但這兩點與前代相同

iPhone 14 Pro傳剪6年瀏海　他一看卻笑了

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

蘋果秋季發表會倒數計時　這些新品值得期待

iPhone 14 Pro漲定了？郭明錤：相機鏡頭成本大漲

選擇障礙！iPhone 14 Pro還有這新色　兩款實機影像流出

蘋果遭批新iPhone沒有亮點　外媒盤點「屹立不搖」三大重點

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

Apple Watch有新色！爆料：紅色版本秋季發表會登場

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

一機多功電子後視鏡具5獨家技術

iPhone 14 Pro傳推全新30W充電頭！　但得另外買

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

更多熱門

相關新聞

想買iPhone 14？外媒盤點3項　再等1年換iPhone 15更有感

想買iPhone 14？外媒盤點3項　再等1年換iPhone 15更有感

蘋果秋季發表會已經進入倒數計時階段，許多果粉期待的iPhone 14系列也即將登場，不過外媒Phonearena指出，其實沒有急迫換機需求的消費者，可以等到明年的iPhone 15系列，主要有這三大原因。

iPhone 14 Pro漲定了？郭明錤：相機鏡頭成本大漲

iPhone 14 Pro漲定了？郭明錤：相機鏡頭成本大漲

蘋果秋季發表會倒數計時　這些新品值得期待

蘋果秋季發表會倒數計時　這些新品值得期待

iPhone 14最新爆料！新色、MagSafe更新　但這兩點與前代相同

iPhone 14最新爆料！新色、MagSafe更新　但這兩點與前代相同

iPhone 14 Pro傳推全新30W充電頭！　但得另外買

iPhone 14 Pro傳推全新30W充電頭！　但得另外買

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面