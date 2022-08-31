蘋果遭批新iPhone沒有亮點　外媒盤點「屹立不搖」三大重點

▲設計師製作iOS 16與iPhone 14渲染圖。（圖／取自AR7推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會將到來，令人期待的iPhone 14系列即將登場，不過也有許多人認為，蘋果這幾年來的改變與更新幅度都不大，且基礎版iPhone 14的規格可能搭載與上一代iPhone 13相同，不過外媒也盤點蘋果地位「屹立不搖」的關鍵三大原因。

根據Phonearena報導，近期的iPhone推出之前，都被批評更新幅度太小，根據目前爆料資訊，iPhone 14的處理器將與前代相同，不過可能會有一些調教改善，但這也讓外界質疑蘋果的更新速度。

但外媒認為，蘋果能處於智慧型手機頂端，是有一定的優勢，首先，這次的iPhone 14，普通版與Pro版做出了差異，Pro版將搭載最新A16處理器，更強大的鏡頭等，吸引消費者選擇高階版本，且預計售價會上漲100美元，也讓蘋果營收增加。

此外，目前許多安卓廠商都在致力發展自家處理器，目前最廣為人知的就是Google的Tensor處理器，不過表現不佳，常有發熱等問題，而大多數安卓旗艦都採用高通的Snapdragon 8 Gen 1，但也因為發熱問題被消費者詬病，也就是說，安著手機目前晶片進展還趕不上蘋果。

第三點，報導也指出，蘋果目前專注於AR／VR頭戴式裝置，這項產品是蘋果全新的產品線，也可能是iPhone 14的初階版沒有看到大更新的原因之一。