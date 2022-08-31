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想買iPhone 14？外媒盤點3項　再等1年換iPhone 15更有感

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會已經進入倒數計時階段，許多果粉期待的iPhone 14系列也即將登場，不過外媒Phonearena指出，其實沒有急迫換機需求的消費者，可以等到明年的iPhone 15系列，主要有這三大原因。

報導指出， 蘋果在引入新技術之前都會花一段時間，雖然Motorola推出 200MP 拍照手機，而三星最新的 Galaxy S 系列旗艦是第三款擁有 108MP 主鏡頭的產品，但根據先前爆料，蘋果僅在今年才將推出 48MP 鏡頭。

蘋果在規格的進展不是最快的，因此，iPhone 14 Pro 和 Pro Max，即使採用新的驚嘆號打孔螢幕，以及升級的鏡頭，也可能無法對消費者留下深刻印象。而三大原因可能會讓消費者想等待iPhone 15。

首先，iPhone 14的標準型號 iPhone 14 和 6.7 吋 iPhone 14 Max的升級較少，它們可能會保持與當前標準型號相同的設計、晶片和鏡頭，也就是說，如果想購買普通型號，其實可以直接購買iPhone 13。

其次，iPhone 15 配備 USB-C，這可能是許多人關注的焦點，彭博社的Mark Gurman 表示，雖然他不認為 USB-C 是重大的升級，因為目前蘋果iPhone已經可以透過無線連接處連許多產品，不過也預期iPhone 15將比iPhone 14提供更多升級改變。

最後，目前iPhone 14傳出漲價，蘋果分析師郭明錤也表示，由於iPhone 14 Pro的鏡頭成本急遽增加，因此漲價似乎很有可能，根據先前的透露，預計漲價幅度為新台幣3000元左右。

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