看大聯盟慾火難耐！他「500人面前」嗨掏棒　10秒激烈晃動片瘋傳

▲加拿大一對男女在觀賞球賽途中慾火難耐，竟當著500人的面公開上演活春宮。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）30日多倫多藍鳥（Blue Jays）對壘芝加哥小熊（Chicago Cubs）的賽事中，突然有2名現場觀眾被保全架離加拿大羅傑斯中心（Rogers Centre）。原來，有一對男女疑似在觀眾席後方，趁著四下無人大膽當眾發生性行為，而2人的離譜動作也被現場觀眾拍下上傳網路。

綜合外媒報導，羅傑斯中心在30日迎來了500名熱血沸騰的球迷，一同在觀眾席上為各自支持的球隊打氣加油。然而，比賽進行到一半，體育場內卻出現了令人驚訝的一幕，原來一對被性慾沖昏頭腦的男女來到了觀眾席隱蔽的小角落，趁附近沒有其他球迷時，突然大膽當著500人的面上演活春宮。

Two people were seen engaging in an apparent sex act at the Rogers Centre during last night's Blue Jays game, much to the surprise of anyone near them in the 500s. pic.twitter.com/9viHSXLJ8L — blogTO (@blogTO) August 30, 2022

從現場畫面可見，身著白色連衣裙的女子當時跨坐在男子身上，不斷扭腰擺臀、上下晃動，而男子則張開雙腿，雙手在女方的身上探索，氣氛相當火熱。附近眼尖的球迷看到了這讓人傻眼的一幕後，立刻拿起手機錄下影片，並將這約6秒長的影片放上網路，在短短3小時內就吸引了逾40萬人觀看。

報導稱，2人事後被警方當場架離羅傑斯中心。一名警方透露，這對男女其實不是情侶，「這是他們的初次見面，這名男子是故意飛過來見這女生的」，不過警方暫時不會對2人提出任何指控。

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