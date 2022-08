看大聯盟慾火難耐！他「500人面前」嗨掏棒　10秒激烈晃動片瘋傳

▲加拿大一對男女在觀賞球賽途中慾火難耐,竟當著500人的面公開上演活春宮。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)30日多倫多藍鳥(Blue Jays)對壘芝加哥小熊(Chicago Cubs)的賽事中,突然有2名現場觀眾被保全架離加拿大羅傑斯中心(Rogers Centre)。原來,有一對男女疑似在觀眾席後方,趁著四下無人大膽當眾發生性行為,而2人的離譜動作也被現場觀眾拍下上傳網路。

綜合外媒報導,羅傑斯中心在30日迎來了500名熱血沸騰的球迷,一同在觀眾席上為各自支持的球隊打氣加油。然而,比賽進行到一半,體育場內卻出現了令人驚訝的一幕,原來一對被性慾沖昏頭腦的男女來到了觀眾席隱蔽的小角落,趁附近沒有其他球迷時,突然大膽當著500人的面上演活春宮。

