美國首例猴痘患者死亡　德州成年病例「嚴重免疫低下」不治

▲美國猴痘疫苗供不應求。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

德州公衛官員30日證實，通報全美第一起猴痘患者死亡病例，該成年病患「嚴重免疫功能低下」，並於28日不治。但是，他們仍在調查，猴痘病毒在其死亡過程究竟扮演何種角色，現在做出結論言之過早，驗屍結果預計未來幾周公布。

美國疾病管制與預防中心（CDC）曾指出，「罹患嚴重猴痘風險增加」的族群包括孕婦、免疫低下患者、8歲以下孩童，以及曾感染濕疹的人。但德州衛生部拒絕說明，患者免疫系統受損，是否源自HIV或其他原因。哈里斯郡（Harris County）公衛官員伊達爾戈（Lina Hidalgo）也說，該部門決定公開患者部分資訊，是因為「寧可在此案透明的狀況下出錯，也要避免潛在的錯誤資訊。」

CDC發言人鮑利（Scott Pauley）表示，「這是我們所知的第一起猴痘篩檢陽性者死亡案例，但此人還患有多種嚴重疾病，在調查完成前，確認具體死因還言之過早。」他提到，大多數猴痘患者都很有可能存活，不過免疫系統較弱的人可能更容易重症或死亡，而CDC正在積極與德州官員合作調查。

截至8月30日，美國CDC統計全球15人死於猴痘疫情。自今年春天開始，全美通報逾1.8萬起猴痘病例，德州一共1604例，在全國範圍位居第4。不過，目前在美國流傳的猴痘毒株，是2種已知分支裡致死率較低的那一種，危險性也比同病毒家族的天花小了很多。