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World Gym滾下樓梯摔斷手求償590萬　女吞二連敗原因曝

▲▼微解封健身房，醫曝3大風險。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女顧客走樓梯摔斷手告健身房業者準時熄燈打烊惹禍，被法官打臉她逞強而跌傷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名黃姓女子2018年凌晨在World Gym統領店踩滑滾下樓梯、摔斷右手，她怒告業者沒確認顧客已清場就急著打烊關燈，現場也沒張貼警示標語，為提供安全消費環境，應賠償590萬餘元，一審認定黃女本身不小心，判她敗訴，上訴後，台北地院二審勘驗認定當時樓梯間仍有足夠照明，黃女找來的證人反而證明自己逞強沒使用扶手，「以為自己還很勇」而摔倒，再判她敗訴，還可上訴。

本案發生於2018年2月28日凌晨，黃女於事發前1晚（27日），在北市香港商世界健身事業有限公司忠孝分公司（即World Gym統領店）上舞蹈課，深夜11點多下課後，她沖完澡從店內2樓走樓梯下樓，僅差2階就到1樓，她踩到階梯前緣突然打滑，整個人滾下樓梯造成右手骨折。

幸好當時有2人跟黃女擦身而過、還沒走遠，聽到聲響跑來查看，幫忙叫救護車送醫。黃女怒告業者指稱，雖然店內規定營業時間到凌晨0點止，但沒確認顧客是否已全部離場，就急著關燈打烊，以致梯間照明昏暗，很難看清楚位置，加上階梯濕滑又沒有警示標語，害她摔傷。

黃女主張業者沒提供消費者安全環境，要求賠償590萬餘元。業者反駁指出，打烊前10分鐘就開始廣播通知顧客離場，黃女跌傷時，已過了打烊時間約20分鐘，店員僅關1樓大廳燈光，但樓梯間照明充足，地上有「請小心階梯」的醒目標示，每級階梯前端裝有防滑膠條，階梯兩側也有扶手，使用安全無虞。

業者指事發原因其實是黃女下樓1次跨2階，又沒使用扶手而踩空。一審認定黃女自己不小心，判她全部敗訴。黃女上訴後，二審認定黃女確實摔傷右手造成骨折，且動手術住院3天、醫囑宜休養2周，可是勘驗事發時的監視錄影畫面，確認1樓大廳已熄燈，但樓梯間「燈光明亮」。

畫面並顯示，黃女當時左手拿著大浴巾，空著右手始終沒扶著樓梯扶手，直到她摔倒翻滾、躺在1樓地面驚動旁人前來救援，梯間燈光都沒熄滅過，而且清楚看見黃女跳過1階樓梯直接踩踏1樓地面而跌倒，而在黃女之前有30多人上下樓，沒人出事。

黃女找1位女證人出庭，企圖證稱快到1樓地面的最後1級階梯很暗看不清，證人說確實如此，所以她下樓「有扶扶手」，法官指樓梯扶手就是用來確保安全，黃女提出的對話紀錄顯示，她自己「也忘記為何沒扶手扶梯，大概是以為自己還很勇」，可見黃女的摔傷與業者無關，二審再判黃女敗訴，可上訴。

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