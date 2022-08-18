台南百年老店又少1家　「永瑞珍餅舖」傳9月熄燈

▲位在台南市中西區西和路的百年傳統老店「永瑞珍」餅舖，傳因業者年事已高及健康因素，即將熄燈。（圖／翻攝自google maps，下同）

記者林悅／台南報導

老台南人都知道，古早味糕餅店有2家，分別是「永瑞珍餅舖」及「舊永瑞珍餅舖，這2家原是合夥的夥伴，後因故拆夥各別開店經營，均係以傳統糕餅為業，在台南頗負盛名，其中「永瑞珍餅舖」傳出因業者年事已高及健康等因素，將於農曆8月底（9月份）熄燈，反觀「舊永瑞珍餅舖」已交棒到第三代，老店之興衰令人唏噓。

據台南市文化局「台南研究資料庫」指出，舊永瑞珍先祖自澎湖移居台南府城，最初從事柴薪工作，因而接觸到餅業，張炎在習得製餅技藝後，約於日大正6年（1917）前後，於水仙宮附近的杉行街（今普濟街）開設「永瑞珍餅舖」。不料，二戰期間盟軍轟炸台南，為躲避空襲，餅舖歇業舉家逃難，到戰後再返回時，餅舖盡毀。

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▲中西區西和路上的「永瑞珍」餅舖經營傳統糕點食品，頗受好評。（圖／翻攝自臉書專頁）

當時擁有一身製餅手藝的張炎，苦無資本，不但四處搬遷，還曾兩度與人合夥開餅店，後來拆夥時因「永瑞珍」行號為他人所用，即將自己店名更名為「舊永瑞珍」餅舖。

舊永瑞珍餅舖重新啟業後，第一筆大生意便是紡織巨賈侯雨利嫁女的喜餅，因此聲名大噪，爾後更承製許文龍、葉菊蘭等名流政要舉辦喜事的禮餅，逐漸成為台南府城最知名的餅舖之一。

無論位在中西區西和路上的「永瑞珍」餅舖，或永福路「舊永瑞珍」餅舖，都是台南知名傳統糕餅名店，惟傳出「永瑞珍」餅舖的業者年紀已大及健康因素考量，決定農曆8月底熄燈，讓許多消費者甚感不捨。

▲「舊永瑞珍」餅舖仍繼續營業，其「大餅」儼然成為台南府城婚嫁喜餅的代名詞。（圖／翻攝自臉書專頁，下同）

而「舊永瑞珍」餅舖仍繼續營業，其「大餅」也儼然成為台南府城婚嫁喜餅的代名詞。歷經第二代張再興，今舊永瑞珍逐漸交棒到第三代張瑞麟之手，仍以各式嫁娶禮餅、月餅…等等傳統糕餅為主，其禮餅堅持遵循古法製作，並以自製的獨特內餡創造出好口碑，無論是滷肉餅、烏豆沙、鴛鴦餅、鳳梨酥、綠豆椪或腰果伍仁，皮酥餡香，都是民眾口齒留香難忘好滋味。

據了解，新冠肺炎疫情這1、2年的經濟衝擊下，令許多台南美食老店，都承受不了業績下滑壓力而選擇停歇業，像台南開元路「無名虱目魚」，是許多台南人指名要吃的早餐，開業至今飄香40多年，但考量疫情也選擇「暫停營業」；辣典火鍋麻豆店，也在日前貼出公告「暫時停業」，「建國蝦仁肉圓」、營業近70年的台南知名「松仔腳燒烤海產」…等等都選墿熄燈，令人唏噓。