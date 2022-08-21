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鄰居阿姨健身房猛盯　咬唇暗示「老公不在家」！鮮肉狂抖：很餓嗎

▲▼健身,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不少人喜歡運動健身。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人為了維持健康或控制體態，會選擇到健身房運動一下。一名網友表示，他經常到社區的健身房，不過近日運動的時候，發現鄰居阿姨在一旁狂盯他，還會偷咬嘴唇，隨後就說老公和小孩都不在家，想邀請他回家吃飯，讓他相當害怕。

原PO在「匿名公社」發文表示，每天都會到社區的健身房運動，某天早上巧遇一名也很常運動的鄰居阿姨，一開始他沒有太注意對方，邊聽音樂邊專心做自己的訓練。但之後餘光瞄到對方在偷看他還邊咬嘴唇，讓他覺得有點害怕和尷尬。

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之後阿姨慢慢靠近並開始和原PO聊天，詢問感情狀況和工作，「還問我說她的背心好不好看，運動屁股有沒有變比較翹，臉上歲月痕跡我目測大概55-60之間，身材是維持不錯，但是臉真的不行」。由於當時健身房只有他們2人，他很擔心會被同鄰居的人看到，於是刻意和對方保持距離。

未料，之後阿姨竟主動詢問原PO要不要到自己家吃飯，還說小孩都住在外面，老公也因為工作因素很少回家。當下他擔心會破壞鄰居之間的感情，因此不好意思直接拒絕，只能尷尬說「晚點還有事情要出門，約下次」。但他很擔心阿姨會來糾纏，因此想去報名外面的健身房，又怕會浪費錢，不知道該怎麼辦，「年紀大的女人真的很餓嗎？我怎麼覺得有點恐怖」。

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鄰居阿姨的舉動讓原PO很困擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「看到她就叫她介紹女朋友，讓她知道你對她沒興趣，去健身房也不錯，可以看很多正妹」、「保持距離不交談，請她有分寸一點。不想被說閒話」、「自然點，而且躲開二個人私下見面的機會，健身房還好啦」、「帶女友一起去健身」、「只能躲避阿姨出沒的時間了」。

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