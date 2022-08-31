蔡培慧登記參選南投縣長　母親陪同力挺：把女兒捐給南投

▲蔡培慧在母親陪同下正式登記參選南投縣長。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨籍前行政院中辦執行長蔡培慧，今天前往南投縣選委會，正式登記參選縣長，除了公開一封寫給縣民的親筆信，訴說他童年與祖父母同住，充分感受並憂心偏鄉資源匱乏，30年過後仍毫無改變，以及921震災後毅然返鄉投入重建，對南投、土地和人的情感是從政以來不變的初心與信念。而蔡母陪同登記、力挺女兒，笑稱「我把女兒捐給南投了！」

蔡培慧今天一早先持續「百里前行」活動到南投市場掃街、沿路步行至配天宮參拜、祈福，近中午時間在母親與立委羅美玲、民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒及公職參選人、蔡培慧十三鄉鎮後援會幹部超過百人陪同下，赴縣選委會完成登記程序。

蔡培慧也在縣選委會前召開記者會，宣布競選總部由副總統賴清德擔任榮譽主任委員，竹山社寮文教基金會董事長林吉郎擔任主任委員，羅美玲與林靜儀2名立委及前立委林耘生擔任副主委，以及後援會總召集人洪國浩、發言人陳紀衡等重要幹部，展現民進黨團結戰線、全面贏得年底大選的決心。

蔡培慧表示，他花了2年與各領域專家討論在地方拜訪時聽到的縣民心聲，並規劃10大政見，包括產業經濟、交通、醫療、育兒、運動休閒、兒童遊戲、社會住宅及垃圾處理等，期盼全面啟動南投各面向的升級。

蔡培慧的母親說，女兒從小就懂事孝順，雖然希望她單純教書就好，但蔡培慧一心想為家鄉做事，也知道女兒有能力做到，今天特地陪同登記，就是要傳達家人全力支持，母親笑說：「我把女兒捐給南投了，會（慧）做事、掛保證。」