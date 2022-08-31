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台中綠營市議員參選人齊聚登記　拚「12選區13席全上」

▲台中綠營市議員參選人齊聚登記參選，喊「12新作、十全十美、台中英連線」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中綠營市議員參選人齊聚登記參選，新潮流10位議員參選人組人「十全十美」，以棒球隊比喻10人將守住自己各自的戰備位置。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選市長、市議員選舉登記今天（31日）進入首波高潮，民進黨各路人馬齊聚，提名34席，31人登記，幾乎全到場，包括新潮流、正國會、英系等，其中新潮流系組成十二新做，強調監督我來做，拚十二選區，十三席全上；正國會穿上鮮黃棒球服，主打十全十美，正派出擊；另外，前立法院長蘇嘉全陪同台中英連線七人前往登記。

▲台中綠營市議員參選人齊聚登記參選，喊「12新作、十全十美、台中英連線」。（圖／記者游瓊華攝）

▲新系市議員參選人齊聚今天一早8點半就前往登記，喊出12選區，13席全上。（圖／記者游瓊華攝）

新潮流的施志昌、王立任、楊典忠、曾威、謝志忠、林義偉、林祈烽、張耀中、蔡雅玲、黃守達、鄭功進、張玉嬿、林德宇組成「十二新做」前往登記。議員們指出，捷運、社宅、環保、青年、營養午餐、工業區、舊城再生、綠空廊道等都是台中市民最在乎的議題，也是他們最關注的焦點，直言台中市民不僅需要一個行動派的市長，更需要有行動力、監督力、會做事的議員，「十二新做」十二個選區的13名參選人絕對會全力以赴，也懇請民眾支持。

▲台中綠營市議員參選人齊聚登記參選，喊「12新作、十全十美、台中英連線」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中綠營正國會市議員參選人身穿鮮黃色棒球服，相當吸睛。（圖／記者游瓊華攝）

之後，身穿鮮黃棒球服的正國會市議員參選人打出「正派出擊，十全十美」的口號，由中部召集人曾朝榮率領現任議員江肇國、李天生、周永鴻、蔡耀頡、何文海、蔡成圭、張家銨，以及參選人廖芝晏、何昆霖聯合登記參選，並以棒球隊比喻10位候選人將守住自己各自的戰備位置。議員們批現任市長盧秀燕，上任以來社宅停擺、建設延宕、持續空污、治安敗壞、兒虐頻傳，呼籲選民直接將盧三振出局換人做。

▲台中綠營市議員參選人齊聚登記參選，喊「12新作、十全十美、台中英連線」。（圖／記者游瓊華攝）

▲英系的七位參選人包括陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜，由前立法院長蘇嘉全陪同登記。

最後英系的七位參選人，包括陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜，由前立法院長蘇嘉全陪同登記，眾人高喊「台中英、向前行；台中英、一定贏」口號。「台中英」連線7位參選人，也手持標語提出訴求，包括65歲以上長輩健保不會少；營養午餐免費、營養加倍；捷運藍線四年動工，完善路網改善交通；興建社會住宅，落實居住正義；育兒政策升級，讓年輕人敢生敢養；發展策略產業，拉高薪資結構；落實減碳政策，發展綠色能源等。

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