英國央行突降息1碼！利率降至3.75%　通膨降溫、失業率升

記者董美琪／綜合報導

在通膨降溫速度快於市場預期、整體經濟動能持續低迷的背景下，英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England，BOE）今天宣布，下調基準利率1碼（0.25個百分點）至3.75%，這也是英國央行時隔4個月再度啟動降息行動。

通膨降溫、景氣疲弱 英國央行4個月來首度降息

綜合法新社與美聯社報導，英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）指出，英國已度過近期的通膨高峰，物價漲幅持續放緩，讓貨幣政策有條件轉向寬鬆，因此決定調降利率。

利率下調至3.75% 創2023年2月以來新低

此次降息幅度符合市場普遍預期，調整後的利率水準也寫下2023年2月以來新低。與此同時，歐洲中央銀行（ECB）預計將於今天稍晚公布最新利率決策，市場高度關注。

MPC表決5比4過關 內部意見分歧浮現

另據美聯社報導，英格蘭銀行貨幣政策委員會（MPC）今天以5票支持、4票反對的結果，通過降息1碼的決議，顯示決策官員對政策走向仍存在不同看法。

11月CPI降至3.2% 低於市場預期

英國國家統計局（ONS）日前公布的數據顯示，11月消費者物價指數（CPI）年增率由10月的3.6%下滑至3.2%，不僅持續回落，也低於市場原先預估的3.5%，為央行調整利率政策提供更多空間。

勞動市場走弱 英國失業率升至5.1%

此外，本週稍早發布的勞動市場統計也反映經濟壓力加劇，英國失業率攀升至5.1%，創下2021年1月以來新高，進一步凸顯景氣疲軟的現況。