支持者陪同！李俊俋登記參選嘉義市長　訴求「嘉義不一樣」

▲▼ 王美惠立委等人陪同李俊俋登記參選嘉義市長 。（圖／李俊俋辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022九合一大選逐漸進入熱戰，民進黨嘉義市市長參選人李俊俋31日由父親李鴻禧教授、立委王美惠、前市長涂醒哲、國策顧問黃俊森、中常委陳茂松等人陪同，率領九位民進黨市議員及議員參選人，前往嘉義市選委會登記參選，李俊俋期盼這次不只為嘉義帶來新思維注入活水，更要攜手市議員候選人，一同帶來嘉義不一樣。

民進黨市長候選人李俊俋表示，「嘉義不一樣」是這次參選市長的目標，也就是讓城市「有未來」，讓年輕人「有工作」，讓老年人「好照護」，讓市民生活｢有智慧」。以這四項主軸為出發點，希望全方位照顧到嘉義市各年齡層市民朋友們的需求，讓嘉義市發展有希望，打造嘉義不一樣。

李俊俋提到，所謂城市「有未來」，指的是區域治理攜手合作，縣市之間以合作代替競爭，共利共榮、互補不足，與雲林縣及嘉義縣攜手推出「區域治理聯盟」，發揮嘉義市關鍵角色，促進區域整體轉型升級，提供雲嘉嘉更好的服務，一同擺脫二線城市的宿命。而要打造便捷舒適的區域生活圈，可利用現代科技，架構智慧運輸網路管理交通，讓車流暢通不阻塞。接著加速推動「鐵路高架捷運化」，建置鐵道、輕軌與公車的現代交通路網。以「投資未來、投資區域發展、投資擺脫邊緣化」為核心目標。

李俊俋接著說，而城市有未來後，年輕人也要「有工作」才會留在家鄉發展，除了交通運輸需要升級外，創造就業機會也很重要。結合逐漸沒落的後湖工業區，發展醫療生技產業，建立跨縣市智慧遠距醫療通訊網絡，以「證照教育、產學合作、第二專長培訓」三管齊下，扶植培養照護產業的落地扎根，逐步成為全國照護醫療人力培育與示範基地，同時也以產業留住年輕人。

李俊俋認為，嘉義市平均人口年齡老化，長輩們的照護也非常重要，要讓優質的長照系統遍布各里，擬編列特別預算，提升嘉義市老人食堂與長照據點的質與量，讓政府作伙顧長輩。建立透明化的照護需求平台，保障家屬與照護員權益，運用智慧派遣方式，方便老人照顧與醫療需求。



李俊俋強調，城市有未來發展，有工作機會，也要打造安全的環境才能讓人安心定居，0804的水災讓我們知道，嘉義市必須預防洪災加強治水，加速污水下水道接管執行率，導入「海綿城市」、「韌性城市」理念，建置智慧洪災管理系統，有效監督調控，加速處理流程，確保都市排水效能，以「滯洪」、「減洪」及「分洪」等作為，完善雨水下水道，大幅減低災害發生風險，打造韌性安全城市。

民進黨嘉義市議員暨黨部主委黃露慧提到，市黨部本就肩負輔選的責任，身為黨部主委，早已跟黨部執評委幹部們達成全力輔選的共識，市黨部將作為市長候選人競選總部，黨部宣傳車也已經交由市長競選團隊使用。今年市長選舉的關鍵在黨內能夠真正團結一心，她表示，雖然本身還有尋求議員連任的壓力，但接下來會努力協調並整合黨內公職幹部與黨員同志，全力配合競選團隊，協助市長候選人打贏選戰！

隨著參選登記完成，李俊俋立刻踏上吉普車，帶領黨內同志們隨車隊繞行嘉義市區，沿街沿途與市民朋友們打招呼，「市長選俊俋，發展更有力。」李俊俋這次將全力以赴，為市民們打造嘉義不一樣。