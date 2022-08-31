延續陳綢阿嬤大愛精神　Feeling18推聯名公益餅乾支持陳綢兒少家園

▲Feeling18聯名陳綢兒少家園推出｢愛的家園｣公益餅乾。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

致力於兒少社福事業的陳綢阿嬤於今年7月底溘然長逝，埔里鎮Feeling18業者茆晉「日牂」（音同祥）10餘年來持續支持陳綢兒少家園營運，今年中秋再度攜手陳綢兒少家園，推出以「愛的家園」為主題的公益聯名餅乾禮盒，並將所得100%全額捐助兒少家園，也延續陳綢阿嬤的大愛。

Feeling18-18度C巧克力工房，在30日的中秋前夕舉辦發表記者會宣布，與陳綢兒少家園聯名的公益餅乾即日起開賣；立委馬文君、埔里鎮長廖志城等人都出席讚聲，馬文君更慷慨解囊，認購10萬元的公益餅乾禮盒，希望響應本次活動，一起幫助弱勢。

茆晉「日牂」表示，過去從興建家園、增建籃球場、添購烘焙設備，再到培訓少年就業，支持陳綢兒少家園從不間斷；這次推出聯名公益餅乾，希望延續陳綢阿嬤「做別人不做的事，照顧別人無法照顧的孩子」的初衷，也傳達自己「每個人都是兒少家園的一份子，共同守護這個家」的期望。

茆晉「日牂」回憶過去每逢佳節，陳綢總是以親手種植並烹調入菜的艾草等日常農作物，親製親贈草仔粿、芋粿、粽子等代表美味和平安的食品給18同仁，也傳達她實踐「腳踏實地」哲學的方法，因此研發團隊便決定以「家的味道」為禮盒主題，推出結合職人手藝與研發創意的全新口味，如黑糖薑汁曲奇、奶油曲奇、咖哩匈牙利紅椒、莓果雪球，還有招牌的巧克力脆餅，以及完美復刻草仔粿新鮮出爐的風味與印象的草仔粿餅乾。

馬文君表示，陳綢阿嬤以畢生餘力讓許多迷途的孩子得到成長倚靠，讓他們擁有積極向上的勇氣；雖然陳綢已辭世，但她慈悲偉大、溫暖無私的愛與精神一定要延續下去，呼籲各界踴躍支持與幫助陳綢兒少家園。