　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

延續陳綢阿嬤大愛精神　Feeling18推聯名公益餅乾支持陳綢兒少家園

▲Feeling18聯名陳綢兒少家園推出｢愛的家園｣公益餅乾。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書粉專，下同）

▲Feeling18聯名陳綢兒少家園推出｢愛的家園｣公益餅乾。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

致力於兒少社福事業的陳綢阿嬤於今年7月底溘然長逝，埔里鎮Feeling18業者茆晉「日牂」（音同祥）10餘年來持續支持陳綢兒少家園營運，今年中秋再度攜手陳綢兒少家園，推出以「愛的家園」為主題的公益聯名餅乾禮盒，並將所得100%全額捐助兒少家園，也延續陳綢阿嬤的大愛。

Feeling18-18度C巧克力工房，在30日的中秋前夕舉辦發表記者會宣布，與陳綢兒少家園聯名的公益餅乾即日起開賣；立委馬文君、埔里鎮長廖志城等人都出席讚聲，馬文君更慷慨解囊，認購10萬元的公益餅乾禮盒，希望響應本次活動，一起幫助弱勢。

▲Feeling18聯名陳綢兒少家園推出｢愛的家園｣公益餅乾。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書粉專）

茆晉「日牂」表示，過去從興建家園、增建籃球場、添購烘焙設備，再到培訓少年就業，支持陳綢兒少家園從不間斷；這次推出聯名公益餅乾，希望延續陳綢阿嬤「做別人不做的事，照顧別人無法照顧的孩子」的初衷，也傳達自己「每個人都是兒少家園的一份子，共同守護這個家」的期望。

▲Feeling18聯名陳綢兒少家園推出｢愛的家園｣公益餅乾。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書粉專）

茆晉「日牂」回憶過去每逢佳節，陳綢總是以親手種植並烹調入菜的艾草等日常農作物，親製親贈草仔粿、芋粿、粽子等代表美味和平安的食品給18同仁，也傳達她實踐「腳踏實地」哲學的方法，因此研發團隊便決定以「家的味道」為禮盒主題，推出結合職人手藝與研發創意的全新口味，如黑糖薑汁曲奇、奶油曲奇、咖哩匈牙利紅椒、莓果雪球，還有招牌的巧克力脆餅，以及完美復刻草仔粿新鮮出爐的風味與印象的草仔粿餅乾。

馬文君表示，陳綢阿嬤以畢生餘力讓許多迷途的孩子得到成長倚靠，讓他們擁有積極向上的勇氣；雖然陳綢已辭世，但她慈悲偉大、溫暖無私的愛與精神一定要延續下去，呼籲各界踴躍支持與幫助陳綢兒少家園。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
劉畊宏遭爆「直播賣假燕窩」畫面曝光！老婆高舉商品：吃了健康
快訊／政院宣布：明年軍公教不調薪
北市準新娘花20萬抽脂暴斃！　打8劑強心針救不回
快訊／知名部落客夫妻離婚！　結束16年婚姻
LIVE／台版《太陽的後裔》女主播猝逝！　軒嵐諾大迴轉恐發陸
軒嵐諾更近！　氣象局曝「放颱風假機率」
詹子晴被簡訊詐騙！　帳戶100萬不見了
「發海警」機率非常高！強颱軒嵐諾路徑西修　不排除陸警
廖老大點名「3分店」超難喝！挨轟吃人夠夠　噴8字反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

保育類綠蠵龜受困擱淺　海巡、海保全力救援

延續陳綢阿嬤大愛精神　Feeling18推聯名公益餅乾支持陳綢兒少家園

彰化縣政府力挺！青發處以品牌開啟青年識別潮設計

花蓮抽驗中秋食品58件皆符規定　預防食物中毒堅持「五要」

花蓮玉里金針菜災損補助每公頃2萬9　受理期限至9／12止

肌少症增加死亡率！慈院推廣銀髪運動　注意2點做最好預防

2022台南關子嶺溫泉美食節　首波夜祭巡行體驗開放網路報名

疫情衝擊慘賠20萬！　花蓮善工坊手作禮盒銷售僅去年5成

買菜方便商家更開心　花蓮市復興市場周邊路面刨鋪整平

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

保育類綠蠵龜受困擱淺　海巡、海保全力救援

延續陳綢阿嬤大愛精神　Feeling18推聯名公益餅乾支持陳綢兒少家園

彰化縣政府力挺！青發處以品牌開啟青年識別潮設計

花蓮抽驗中秋食品58件皆符規定　預防食物中毒堅持「五要」

花蓮玉里金針菜災損補助每公頃2萬9　受理期限至9／12止

肌少症增加死亡率！慈院推廣銀髪運動　注意2點做最好預防

2022台南關子嶺溫泉美食節　首波夜祭巡行體驗開放網路報名

疫情衝擊慘賠20萬！　花蓮善工坊手作禮盒銷售僅去年5成

買菜方便商家更開心　花蓮市復興市場周邊路面刨鋪整平

全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

買5年賺240萬！高雄人破迷思　9成地上權住宅轉手獲利

觀光客跟著米其林吃不踩雷　在地人心中自有口袋名單

女友絕不超過25歲！李奧納多分手星二代辣模　女方才剛過完生日

楊鎮浯完成競選連任登記！200鄉親助陣　 陳玉珍任競總主委

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

勞團盼今年基本工資2.8萬　勞動部：會通盤考量

調節產能、清庫存　友達彭双浪曝：下半年面板供需將恢復正常

桃猿換楊彬增添輪值本週登板？曾總笑：不知道

地方熱門新聞

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

即／新竹香山區停電！2000多戶受影響

即／草屯4死血案！槍手李鴻淵遭續押

肌少症增死亡率　慈院推銀髪運動助長者增肌

2022台南關子嶺溫泉美食節

溜冰場變水池！　彰化縣府回應了

台南「心動力健身房」捐贈健身腳踏車

台東+345　新增1兒少安置機構群聚

台南後壁嘉南大圳驚見男浮屍！

石門海灣新城翻轉　北海岸景觀增添新風貌

雪霸免開車！台灣好行觀霧線通車

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

受疫情衝擊　花蓮善工坊禮盒銷售僅去年5成

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

更多熱門

關鍵字：

Feeling18陳綢兒少家園愛的家園公益餅乾

讀者迴響

熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

遇到如來神掌！騎士闖斑馬線被一掌擊落

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面