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獨／扯！不滿太魯閣號退出西部「鐵道迷嗆今臥軌」　台鐵全面戒備

▲▼快訊／台鐵太魯閣號故障「突冒黑煙」　乘客塞爆瑞穗車站月台。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲太魯閣號9/14後將退出西部，竟有鐵道迷嗆臥軌。（資料圖／記者柯政誟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

因應部分列車檢修，台鐵9月14日起部分PP自強號、太魯閣號和普悠瑪號換車替駛，其中跨線行駛太魯閣號退出西部幹線，未料竟引發一名黃姓鐵道迷不滿，竟通知台鐵今(8月31日)將在彰化車站臥軌，台鐵通知鐵路警察及相關車站人員，今全面「戒備」。

台鐵EMU3000型美學新自強號車隊壯大，讓台鐵車輛運用有餘裕空間，台鐵近日排定拉下部分PP自強號、太魯閣號和普悠瑪號加強檢修，9月14日起東西跨線行駛的太魯閣號改由普悠瑪號和EMU3000型新自強號替駛，另有4列普悠瑪號也升級EMU3000型新自強號替駛。

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未料台鐵此舉竟引發黃姓鐵道迷不滿，該鐵道迷昨(8/30)透過旅客諮詢管道告知台鐵，指他反對太魯閣列車退出西部幹線，為表示抗議，今將前往於彰化站第一月台臥軌。

對此，台鐵表示，9月14日起將調整編組，其中為讓舊太魯閣號加強維修，一編組跨線的太魯閣號改用普悠瑪號和EMU3000型新自強號去替駛，讓太魯閣號大檢，且替換上去的是比太魯閣號更新的列車，加強檢修是為了安全考量，希望旅客諒解。

台鐵表示，目前已通報鐵路警察，車站也會加強防範，若該旅客出現也會向他說明，希望他諒解。至於未來太魯閣號是否會再回到西部幹線行駛，台鐵表示，檢修後列車都會輪替，行駛情況將視當時編組調度而定。

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