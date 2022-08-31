　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳擬售337億元軍備　美：持續依法支持台灣防衛

▲▼ 美國勃克級導向飛彈驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur）2019年5月26日在菲律賓海上進行聯合演習，發射魚叉飛彈（圖／路透）

▲新一輪對台軍售案傳包括魚叉飛彈，圖為美國海軍軍艦發射魚叉飛彈。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電

美國媒體披露拜登政府擬要求國會批准規模達11億美元的對台軍售案，其中包括魚叉、響尾蛇飛彈。白宮、國務院今天不願證實，但強調美國會持續依循台灣關係法，支持台灣自我防衛。

美國政治新聞媒體Politico 29日引述消息人士指出，這批價值11億美元（約台幣337億元）軍售案，內容包括60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈等。

報導表示，軍售案目前仍處於早期階段，待拜登政府發出正式通知，還須經國會參、眾兩院外交委員會的兩黨領袖簽署批准，才算敲定。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）、美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天被媒體問及此事皆不願證實；巴特爾表示，美國政策是不會在正式通知國會前，公開評論或證實規劃中的軍事採購案。

但兩人強調，美國會持續履行「台灣關係法」下承諾，支持台灣自我防衛。

自去年1月上任以來，拜登政府已5度對台軍售，總價值達11億7300萬美元；若這批11億美元採購案獲准，將是第6筆，也是拜登政府上任至今最大一筆對台軍售案。

俄烏戰爭2月爆發後，外界連帶擔心起台灣海峽情勢，害怕在中國行徑日益具侵略性情況下，台灣恐成為「下一個烏克蘭」。多位美國議員頻頻敦促拜登政府，應加快對台軍售腳步，等台海出事才提供援助就太遲了。

針對台灣30日以實彈射擊來反制侵擾金馬防區的中共無人機，巴特爾表示，過去幾週以來，中國反應過度，做出諸多挑釁行為，美國及區域其他成員回應則是適度且負責任。

巴特爾說，美國已清楚表明不應升高情勢，沒有理由引發危機；美方也已重申，未來會持續依循國際法在區域執行任務，也會持續支持台灣，同時會與中國維繫暢通溝通管道。

ET快訊
柬埔寨3台男慘死　高大成直指「金邊警方幹的」
來不及拚連任！苗縣議員劉順松病逝
男濕疹「治不好」崩潰求醫　她一切片大驚：是癌症
李妍瑾發不自殺聲明！「捲入黑道大哥婚外情」崩潰：無路可走了
火化遺體突爆炸「金屬門噴出」　法師爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

27歲女自助遊柬埔寨慘淪豬仔！　當街遭中國人販擄走無人解救

快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　終結冷戰推手享耆壽91歲

傳擬售337億元軍備　美：持續依法支持台灣防衛

前資安主管爆料後　推特再接馬斯克終止收購函

路透社：蔡英文警告「強力反制」後　台灣對中國無人機開槍

「反戰饒舌歌手」遭控意識形態暴力　俄檢方求法院認證極端主義

索羅門群島與中國簽安全協議　時隔4個月美艦艇入港遭拒

馬斯克傳喚「揭密者」出庭作證　揭露推特的垃圾帳號內情

法媒揭「北京已派情報網」　打探外國政府對攻台反應

六旬壽星自種超大「南瓜船」…划行61公里！有望破金氏紀錄

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

苦等「遲到慣犯」2hrs爆氣　正妹從此逼自己也遲到XD

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

27歲女自助遊柬埔寨慘淪豬仔！　當街遭中國人販擄走無人解救

快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　終結冷戰推手享耆壽91歲

傳擬售337億元軍備　美：持續依法支持台灣防衛

前資安主管爆料後　推特再接馬斯克終止收購函

路透社：蔡英文警告「強力反制」後　台灣對中國無人機開槍

「反戰饒舌歌手」遭控意識形態暴力　俄檢方求法院認證極端主義

索羅門群島與中國簽安全協議　時隔4個月美艦艇入港遭拒

馬斯克傳喚「揭密者」出庭作證　揭露推特的垃圾帳號內情

法媒揭「北京已派情報網」　打探外國政府對攻台反應

六旬壽星自種超大「南瓜船」…划行61公里！有望破金氏紀錄

27歲女自助遊柬埔寨慘淪豬仔！　當街遭中國人販擄走無人解救

「法官」史詩級賽季近尾聲　挑戰美聯61轟紀錄別說不可能

梅花估今生成！藤原效應被軒嵐諾吃掉　晚起變天1情況發警報

9月新制懶人包！蘇花改開放重機　新版旅平險「新冠、猴痘都不賠」

勾惡回擊烏鴉！多段錄音證明曝光　再爆拍假片、收百萬酬勞操作

女生秒吞「嘉明」代表很愛他？　許藍方2原因解答

快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　終結冷戰推手享耆壽91歲

兄弟拚4連勝　鄭凱文先發對決姚杰宏

傳擬售337億元軍備　美：持續依法支持台灣防衛

廖老大「531店剩120家」賠1.4億喊告加盟主　王浩宇：是你的問題

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

國際熱門新聞

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

日本最新預測路徑曝！軒嵐諾「暴風創紀錄」

白頭海鵰現身機場　乖乖排隊過安檢

伊朗女孩被迫「踢開絞刑椅」處決親媽

前資安主管爆料後 推特再接馬斯克終止收購函

情色網美見面會　粉絲失控急喊卡

反戰歌手遭控暴力　俄國要求法院認證極端主義

法媒揭北京派情報網　打探各國對攻台反應

遊樂設施疑失速！6歲男童「噴飛撞頭」慘死

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

南韓估軒嵐諾「轉超強颱」時間點曝

更多熱門

相關新聞

前資安主管爆料後 推特再接馬斯克終止收購函

前資安主管爆料後 推特再接馬斯克終止收購函

全球首富馬斯克（Elon Musk）再次對社群媒體巨擘推特（Twitter）發出終止收購函。他稍早向法院要求傳喚推特吹哨者前資安主管扎特科，尋求推特計算垃圾帳號方式相關文件。

與中國簽安全協議後 索羅門群島暫禁美艦艇入港

與中國簽安全協議後 索羅門群島暫禁美艦艇入港

與推特對簿公堂　馬斯克傳喚揭密者出庭作證

與推特對簿公堂　馬斯克傳喚揭密者出庭作證

SONY成立PlayStation手遊部門　專家分析強大優勢

SONY成立PlayStation手遊部門　專家分析強大優勢

「拜金母女」敲詐銀行13年　騙走2500萬買精品

「拜金母女」敲詐銀行13年　騙走2500萬買精品

關鍵字：

美國軍售台灣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

快訊／台中救護車被撞飛3傷！隨車女護理師送醫

劉畊宏遭爆「賣假燕窩」　直播到一半落淚

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

藤原效應！軒嵐諾轉強颱恐2天吞掉梅花

快訊／說我是小生「噁男」　雞排妹獲不起訴

強颱「軒嵐諾」來襲！雨最大時間點曝

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

Netflix再等2天「上架一神作」！

米其林重甩台南一巴掌！5項評比條件曝光　網點落選關鍵

高雄21歲女15樓墜落！送醫搶救中

更多

最夯影音

更多
朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面