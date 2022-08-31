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板南線雪乳妹是她！「32F超兇車頭燈」2條黑布撐不住　辣照全出土

▲板南線雪乳妹是她！「32F超兇車頭燈」2條黑布撐不住　辣照全出土。（圖／翻攝自IG／張嘻嘻）

▲她的衣服一件比一件猛。（圖／翻攝自IG／張嘻嘻）

記者周亭瑋／綜合報導

昨日捷運板南線3張「解放雪乳照」掀起熱烈回響，有位短髮辣妹穿著破尺度，胸前只有兩條黑布遮擋巨大車頭燈，讓大票老司機血脈賁張，而本尊也迅速被神出，是位小有名氣的JKF女郎。

板南線雪乳妹是她。（圖／爆廢公社）

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▲這張照引起廣大網友關注。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名網友昨在「爆廢公社」PO出照片，只見短髮妹靠著捷運護板滑手機，而上衣設計大膽前衛，僅兩條黑布和細線組成，胸前雪白渾圓呼之欲出。

▲板南線雪乳妹是她！「32F超兇車頭燈」2條黑布撐不住　辣照全出土。（圖／翻攝自IG／張嘻嘻）

▲▼張嘻嘻擁有傲人身材。（圖／翻攝自IG／張嘻嘻）

▲板南線雪乳妹是她！「32F超兇車頭燈」2條黑布撐不住　辣照全出土。（圖／翻攝自IG／張嘻嘻）

貼文PO出不到1天時間，已超過2.4萬人按讚，老司機也火速認出，她是JKF女郎張嘻嘻，三圍32F.25.35，身高161公分、體重45公斤，IG擁有10.9萬粉絲的她，經常曬出火辣福利照，還多才多藝會彈琴、玩電音。

除了在捷運留下火辣倩影，張嘻嘻同天也在IG放上影片，她穿著這件黑色戰衣，在鏡頭前不斷搔首弄姿，擺出性感撩人的動作，許多網友洗版留言，直呼「原來捷運上就是你」、「正喔喜歡」、「好帥的衣服」、「這個陰影太危險」。

▲板南線雪乳妹是她！「32F超兇車頭燈」2條黑布撐不住　辣照全出土。（圖／翻攝自IG／張嘻嘻）

▲破尺度戰服。（圖／翻攝自IG／張嘻嘻）

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