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2天狂收「10封防疫補貼」！他冷笑：現賺60萬　釣出海量苦主

▲2天狂收「10封防疫補貼」。（圖／翻攝自PTT、爆廢公社、Dr. E 小兒急診室日誌）

▲最近超多人收到「防疫補貼」詐騙簡訊。（圖／翻攝自PTT、爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣詐騙集團花招百出，近來搭上政府的防疫紓困補貼，竟狂發簡訊釣個資，而大票網友也PO文抱怨，有人兩天收到10多封，也有醫師看到後回報垃圾訊息，仍不斷「被關心」。

一名網友在PTT傻眼表示，「這兩天收到快10封防疫補貼申請的簡訊，而且每個點進去都是不同網頁，這代表什麼？代表可以重複申請吧？姑且算了一下，平均每個會補償6萬左右；也就是說，這些全部核發下來現賺60萬！」

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就連中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也在臉書抱怨，「最近幾天不斷被『因疫情政府有補助或貸款』的簡訊關心，前面是字很少的補助簡訊，最新的是字很多的優惠貸款簡訊，按回報垃圾訊息也沒用，類似的訊息每天都會出現。」

▲2天狂收「10封防疫補貼」。（圖／翻攝自PTT、爆廢公社、Dr. E 小兒急診室日誌）

▲急診醫也發文抱怨。（圖／翻攝自臉書／Dr. E 小兒急診室日誌）

另外，也有苦主在「爆廢公社」曬出截圖，吐槽「這個是詐騙無誤吧！」而PO文立刻掀起熱烈回響，大票網友留言表示，「歸剛欸」、「每天1封欸，有夠煩」、「亂槍打鳥總會有人上當的」、「我已接過不下10次」、「最近一直收到這個，煩死了，一天還收到2、3次，去柬埔寨的那些人很缺業績」、「每天都會收到5封左右」。

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