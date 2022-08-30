「拜金母女檔」敲詐銀行13年！同1招騙逾2500萬元　狂買名錶精品包

▲美國一對母女檔謊稱信用卡被盜刷，詐取退款，不法所得超過新台幣2500萬元。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

美國紐約州長島（Long Island）一對母女13年來涉嫌以詐騙手法，購買名貴的包包、手錶等奢侈品，不法所得高達85萬美元（約新台幣2585萬元）。《華盛頓郵報》指出，這對母女先是利用信用卡消費，再謊稱這些消費並未經過本人授權，而是遭到盜用，藉此要求退款，至少14家發卡銀行受害。

據《紐約郵報》引述華郵報導，61歲的婦女卡蘭（Karan Geist）和她33歲的女兒埃麗莎（Alyssa Geist）26日在曼哈頓最高法院出庭，母女倆對她們背負的重大竊盜與詐欺等一系列指控拒不認罪。檢方表示，卡蘭在2008年到2021年間，向大約14家信用卡公司謊稱多筆刷卡消費具不法爭議，金額合計約85萬美元（約新台幣2585萬元）。

地區助理檢察官凱瑟琳（Catherine McCaw）在法庭聽證會上表示，「這是一場長達13年的騙局，涉及數千筆信用卡交易，卡蘭將那些合法、正當的收費，謊報是遭詐騙冒用。」地區檢察官布瑞格（Alvin Bragg）的辦公室表示，「這些購買的物品從奢侈品到普通物品都有。」另外，卡蘭多次刷卡預訂了國內外旅遊，包含巴黎、米蘭、挪威、哥斯大黎加、夏威夷等地。

報導指出，卡蘭原本是一所中學的準專業人員，據悉，她透過打電話給銀行、寫信給職員謊報有不法爭議的「欺詐性收費」後，就開始從帳單中獲取退款金額，其中包含美國運通卡的20.5萬美元（約新台幣623.6萬元）與美國大通銀行的15.5萬美元（約新台幣471.5萬元）。凱瑟琳說，卡蘭用自己的名字訂機票，用家人的名義租車，再用自己的名字入住飯店，並且在旅行時買了手錶和女包等精品。

不過，卡蘭在日常生活中也曾多次謊報「欺詐性收費」，例如在1元商店的購物、為狗狗支付獸醫費用，以及在百貨公司的瘋狂搶購等。根據教育委員會的紀錄，卡蘭2016年11月後便失業，檢方指控她隨後招攬女兒埃麗莎加入詐騙的行列，而埃麗莎也是前任紐約市教師，她大約參與6個多月的詐騙行為。

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