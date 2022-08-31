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他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪3000人銀行帳密　看到原因欄含淚

▲▼他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪除3000人銀行帳密　看到一點含淚。（圖／翻攝Dcard）

▲近來出現新型詐騙訊息。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

詐騙集團手段層出不窮，近日開始出現「【衛生福利部】提領防疫補助」的詐騙簡訊，只要點網址進入就會進入詐騙網站。一名網友看不下去詐騙集團的行為，直接駭入釣魚網站，將受騙民眾的資訊刪除，並更改詐騙網站的畫面提醒，英勇的行為曝光後馬上被網友讚爆。

據悉，近日出現許多詐騙簡訊，開頭會以「【衛生福利部】提領防疫補貼」、「【紓困4.0】您有防疫補助金可以提領」等為開頭，誘騙民眾點開掛有衛福部圖示的網址填下個資。

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對此，一名網友30日在Dcard上發文表示，通常「恭喜您，獲得補助」這類的訊息都是詐騙，這些惡劣的網站都會竊取你的基本訊息、身分證字號、銀行帳號密碼等，因此希望大家轉發，除了自保之外，也提醒家裡的長輩，「台灣政府的網站一率是.gov.tw結尾，它國通常為.gov.國家代碼，govtw 這類一定是詐騙網站。」

▲▼他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪除3000人銀行帳密　看到一點含淚。（圖／翻攝Dcard）

▲▼詐騙網站。（圖／翻攝Dcard）

▲▼他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪除3000人銀行帳密　看到一點含淚。（圖／翻攝Dcard）

原PO表示，這些詐騙網站都非常簡陋，但還是會有人相信，「當然，我相信填寫的人可能是急需用錢、家境困難，所以才會輕易地上當」；他也好奇地駭入網站後台，發現有3000多人信以為真、填寫資料，甚至大部分的人都有填寫銀行的帳號密碼，因此他撰寫程式腳本，將這些人的照片、資料等全數刪除。

原PO感嘆，他在刪除時其實感到很不捨，因為資料庫的欄位中有一格是「原因」，大部分的人都寫著「沒辦法了」、「累了」，讓他格外難過，最後他也把網站右下的客服資訊連結改寫，只要點了就會顯示「該網站為詐騙網站，切勿相信」，希望可以提醒更多民眾。

▲▼他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪除3000人銀行帳密　看到一點含淚。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO將被騙民眾的個資全數刪除。（圖／翻攝Dcard）

網友看完紛紛留言，「謝謝你英雄」、「謝謝你駭客人，我的超人」、「真的有好多會相信這個的人，大家真的遇到事情前要想一下，天下沒有白吃的午餐啊」、「欸不是！也太厲害了吧！有技術又有良心，好暈」、「太帥了吧⋯那個什麼數位發展部應該聘你才對」、「天啊還不推爆，也許我們年輕人都知道是詐騙，但老人真的很容易上當，謝謝你的善行」。

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