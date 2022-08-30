柬埔寨3台男被槍殺身亡　高大成直指「金邊警方幹的」

▲高大成斷言，柬埔寨3名台男被槍殺身亡「就是金邊警方幹的」。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，有3名台籍男子中彈身亡，但金邊警方起初稱3人毒品分贓不均互相殘殺，後來又改口是為了女人。知名法醫高大成表示，凶手就是金邊警方，無論從死者躺的方式、或現場遺留手槍和毒品都可看出這點，更重要的是，如果真的是1人殺2人再自戕，金邊警方敢測試凶手的手有無火藥味，或血跡噴濺嗎？

一名自稱是死者長輩的徐姓男子認為，根據網路PO出的照片研判，發生命案的寓所是林男住處，案發時他們從工作處所一起返回公寓，怎可能一回去就「相互殘殺」？以他對三人的了解，3人感情很好，葉、程2人對林男十分尊重，林男對葉、程2人也很好，至少他從未看過3人發生爭吵。柬警說「相互殘殺」，以他的認知9成以上不可能，一定是熟人所為，死者3人才會開門讓其進入。

高大成說，金邊警方說詞反覆，代表內部還沒有統一口徑就發言，才從分贓不均變成是為了女人。他分析，如果是相互殘殺，為何屍體都是直直躺著？一般自殺或被殺，身體不是盤腿坐就下跪坐，而且是彎曲的，此外現場沒有打鬥痕跡，甚至還有1把克拉克手槍和毒品，如果是黑吃黑，為什麼不帶走手槍和毒品？

高大成指出，若真的是其中1人殺了2人後再自殺，可以確認行凶者手上是否有火藥味，或研判血跡噴濺方式，所以他高度懷疑，可能是這3人在柬國擔任詐騙集團幹部，認為目前國際對柬國風聲緊，已經無利可圖，表明想要回台，但金邊警方擔心3人返台會抖出內幕，才殺人滅口。