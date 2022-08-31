　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友喝醉吐在新車　隔天醒來「冷回1句」！他怒喊分：我清整晚沒睡

▲汽車冷氣。（示意圖／達志影像）

▲許多男人愛車如命，絕對不能讓「小老婆」有半點髒污與毀損。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

對許多人來說，車子不僅僅是交通工具，而是生活中重要的一部分，對一些男人來說就等於是自己的「小老婆」，一名男網友表示，努力工作買了一輛屬於自己的車，但女友卻不愛惜車子，把腳伸直放在擋風玻璃前，吃東西不斷掉屑屑，甚至還喝醉酒吐在車上，事後無任何歉意也沒有幫忙清理，讓他受不了提分手。

該名男網友在校園論壇《Zuvio》發文，大學畢業存到錢，第一件事情就是買車，跟女友交往蠻久了，之前都是騎機車，「所以我都不知道她是那麼的不愛惜」。他透露，牽新車那天女友跟他去，結果女友直接把腳伸直，放在擋風玻璃前的檯子，並用腳貼著玻璃，「說真的我心很痛，沒想到我還被她罵說我太誇張？正常男生都會不爽吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著他提到，常會買東西在車上吃，但女友都會掉屑屑，讓他無法接受；壓垮他的最後一根稻草是，有次女友跟姊妹去喝酒，喝到醉醺醺，一上車就直接睡覺，後來甚至吐在車上，他當下超崩潰，「我整個晚上都沒睡，都在清理我的車，早上還理直氣壯的說要不要乾脆跟車結婚？」雖然車子不是價值昂貴的名車，但是他自己辛苦賺錢買的，因此無法忍受愛車被弄髒，最後決定提出分手。

▲汽車冷氣。（示意圖／達志影像）

▲女友誇張行徑讓他超崩潰。（示意圖／達志影像）

貼文一出，不少網友認為原PO女友的態度不太好，「辛苦了，我坐別人的車車都會問一下能不能吃東西」、「真的是蠻誇張的，尤其是事後的態度」、「腳貼玻璃跟車上吃東西是教養問題，我無法忍受。 吐的部份是人之常情，但事後態度不大ok」。

此外，也有網友指出，腳放在擋風玻璃前是很危險的動作，「教你用正規方法請她坐好，跟她說前面的台子會有安全氣囊爆開，腳放上面，發生意外時會被安全氣囊頂到骨折，安全氣囊爆開時速很快，所以請務必不要把腳放在擋風玻璃前」、「坐前座把腳伸在擋風玻璃上面，這行為很沒禮貌又很危險，要是出事故那雙腿傷害很大啊」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
軒嵐諾雙眼牆「出現笑臉」！　雙颱效應環流越來越大
快訊／下班注意！　6縣市大雨特報
女生秒吞代表愛很深？　她2原因解答
8年級小情侶用IG限動詐騙　爽賺1000多萬
初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥脫黨登記參選
大聯盟驚見「女上男下」！　10秒活春宮球迷看傻
快訊／千萬賓利開進水裡！　駕駛慘遭滅頂無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南光華高中餐旅群公民營研習　攜手業界食藝重構

台東縣+331！9／1起調整入境民眾檢疫措施

快訊／下班注意！午後雷雨開炸　6縣市「大雨特報」

軒嵐諾「雙眼牆」出現笑臉！雙颱效應讓環流越來越大

司馬庫斯隔6年仍見「垃圾瀑布」！外籍網紅心痛：一切都沒改變

台灣Pay「週日呷霸日」 9月起買台鐵便當「享85折」

成功突破撞牆期「5大革命法則」：別再自我懷疑，想做什麼就去做

獨／培養下一個周興哲！這堂音樂課不好混「國中畢業得先寫首歌」

軒嵐諾颱風外圍環流影響　龜山島9／1起封島3天

產下女嬰！洗澡被燙傷「屁股整塊皮掉了」　媽哭：根本忘記放冷水

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

台南光華高中餐旅群公民營研習　攜手業界食藝重構

台東縣+331！9／1起調整入境民眾檢疫措施

快訊／下班注意！午後雷雨開炸　6縣市「大雨特報」

軒嵐諾「雙眼牆」出現笑臉！雙颱效應讓環流越來越大

司馬庫斯隔6年仍見「垃圾瀑布」！外籍網紅心痛：一切都沒改變

台灣Pay「週日呷霸日」 9月起買台鐵便當「享85折」

成功突破撞牆期「5大革命法則」：別再自我懷疑，想做什麼就去做

獨／培養下一個周興哲！這堂音樂課不好混「國中畢業得先寫首歌」

軒嵐諾颱風外圍環流影響　龜山島9／1起封島3天

產下女嬰！洗澡被燙傷「屁股整塊皮掉了」　媽哭：根本忘記放冷水

苗栗後龍紙廠火警「5天了還在悶燒」　2天後才能完全清除

北韓又快餓死？金正恩一改強硬態度　派人對外求援：能捐米給百姓嗎

趙詠華甜披頭紗定終身！　與小12歲男星簽「結婚證書」

「錄取通知被咬爛」大一新生上網求救　網見舔嘴照秒懂笑翻

高雄4層樓高大樹突倒塌！大貨車超衰被壓中「車頭翹起」

太陽冠軍賽板凳暴徒邱柏璋離隊　即起恢復「自由身」

王子維遭地主常山幹太直落二　日本公開賽首輪止步

天然氣電業用戶調漲5%　中油全年吸收油氣價格上看2000億

美股重挫台股萬五保衛戰開打　投資者適度減碼分散風險

吳宗憲萌退意！《玩很大》溫情喊話「節目精神」留人

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

生活熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

遇到如來神掌！騎士闖斑馬線被一掌擊落

他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪3000人銀行帳密

「點名3分店超難喝」分店曝光！廖老大轟：給我倒

軒嵐諾北上關鍵時間曝　1情況暴風圈掠過陸地

發海警機率高！軒嵐諾路徑西修

新北衝破7千例　各縣市確診分佈曝

梅花將生成被軒嵐諾吃掉　晚起變天1情況發警報

交往15年　她開刀住院男友只回1句話

洗臉洗到水檯炸開！　網揪這東西竟是禍首

更多熱門

相關新聞

開山刀男南港埋伏砍前女友　遭法官裁定羈押禁見

開山刀男南港埋伏砍前女友　遭法官裁定羈押禁見

家住天母的40歲陳姓男子因不滿被葉姓前女友分手，29日在南港區三重路19號守株待兔，待午休的葉女出現後，拿出預藏開山刀朝對方猛砍，導致葉女全身多處遭砍傷。檢方複訊後認定有反覆實施、勾串、滅證之虞，經法官裁定後，將陳男羈押禁見。

男持開山刀猛砍前任　檢方聲請羈押禁見

男持開山刀猛砍前任　檢方聲請羈押禁見

買套房「要跟女友收租金？」　網給答案

買套房「要跟女友收租金？」　網給答案

南港凶殺「路人視角曝」　驚見正義哥現身！

南港凶殺「路人視角曝」　驚見正義哥現身！

男友「分手討房子一半所有權」　她崩潰：情侶別買房

男友「分手討房子一半所有權」　她崩潰：情侶別買房

關鍵字：

情侶吵架Zuvio愛車

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面