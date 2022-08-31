女友喝醉吐在新車　隔天醒來「冷回1句」！他怒喊分：我清整晚沒睡

▲許多男人愛車如命，絕對不能讓「小老婆」有半點髒污與毀損。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

對許多人來說，車子不僅僅是交通工具，而是生活中重要的一部分，對一些男人來說就等於是自己的「小老婆」，一名男網友表示，努力工作買了一輛屬於自己的車，但女友卻不愛惜車子，把腳伸直放在擋風玻璃前，吃東西不斷掉屑屑，甚至還喝醉酒吐在車上，事後無任何歉意也沒有幫忙清理，讓他受不了提分手。

該名男網友在校園論壇《Zuvio》發文，大學畢業存到錢，第一件事情就是買車，跟女友交往蠻久了，之前都是騎機車，「所以我都不知道她是那麼的不愛惜」。他透露，牽新車那天女友跟他去，結果女友直接把腳伸直，放在擋風玻璃前的檯子，並用腳貼著玻璃，「說真的我心很痛，沒想到我還被她罵說我太誇張？正常男生都會不爽吧」。

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接著他提到，常會買東西在車上吃，但女友都會掉屑屑，讓他無法接受；壓垮他的最後一根稻草是，有次女友跟姊妹去喝酒，喝到醉醺醺，一上車就直接睡覺，後來甚至吐在車上，他當下超崩潰，「我整個晚上都沒睡，都在清理我的車，早上還理直氣壯的說要不要乾脆跟車結婚？」雖然車子不是價值昂貴的名車，但是他自己辛苦賺錢買的，因此無法忍受愛車被弄髒，最後決定提出分手。

▲女友誇張行徑讓他超崩潰。（示意圖／達志影像）

貼文一出，不少網友認為原PO女友的態度不太好，「辛苦了，我坐別人的車車都會問一下能不能吃東西」、「真的是蠻誇張的，尤其是事後的態度」、「腳貼玻璃跟車上吃東西是教養問題，我無法忍受。 吐的部份是人之常情，但事後態度不大ok」。

此外，也有網友指出，腳放在擋風玻璃前是很危險的動作，「教你用正規方法請她坐好，跟她說前面的台子會有安全氣囊爆開，腳放上面，發生意外時會被安全氣囊頂到骨折，安全氣囊爆開時速很快，所以請務必不要把腳放在擋風玻璃前」、「坐前座把腳伸在擋風玻璃上面，這行為很沒禮貌又很危險，要是出事故那雙腿傷害很大啊」。

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