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南港凶殺「路人視角曝」　驚見正義哥現身！1步上前網讚勇猛

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女渾身血重傷送醫》，一名40歲陳姓男子疑似因感情糾紛，拿開山刀追趕29歲的葉姓女子，還將女方砍傷。身受重傷的葉女趕緊跑進附近豆漿店求救，隨後被緊急送醫搶救。就有一段路人視角曝光，駭人畫面讓網友驚呼，「超可怕的，我的媽！」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲路人視角曝光。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

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有網友在臉書「●【爆廢公社】●」上傳一段畫面，只見有一群人都圍在超商外面，騎樓處一名男子不斷想攻擊已經倒地的女子，此時一位身穿白襯衫的正義哥見狀，就拿著像是雨傘的物品上前，似乎是想阻止，礙於對方手上有武器又先退回。接著鏡頭一晃，則是拍下其他路人驚嚇逃竄的畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲有正義哥試圖想阻止男子攻擊。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲路人驚嚇躲到一旁。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

影片曝光後，底下網友紛紛留言，「救她的人真的勇氣可嘉」、「這治安到底是怎麼回事」、「真的好可怕」、「感謝拿出雨傘及幫忙丟東西的民眾，多少有分散持刀者的注意力」、「怎麼會這樣」、「感覺就是致女生於死？還好女生有閃過，太可怕了吧！」

據了解，事情發生在南港區三重路，時間是29日下午1時05分，葉女與陳嫌為前男女朋友關係，但兩人分手多時，陳嫌因感情因素多次要找葉女談判遭拒，便於中午持開山刀到葉女工作上班地點外等候，趁中午午休時，一路尾隨葉女，2人在超商發生爭吵後，陳嫌持預藏刀械行凶。

葉女受到攻擊，驚恐地逃往對面騎樓豆漿店求救，陳嫌則是窮追不捨，拿著刀緊跟。警方獲報到場後，葉女因遭刀械砍傷頭部、腹部、手掌，緊急送往內湖三總醫院救治後所幸無生命危險，陳嫌手部也有4公分刀傷，警方將他戒護送往台北醫學院急診治療，目前待雙方身體狀態穩定後再進行警詢釐清案情。

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