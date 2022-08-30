「兄妹戀破局」恐怖男拿開山刀猛砍前女友　檢方聲押禁見

記者黃宥寧／台北報導

兄妹戀破局！家住天母的40歲陳姓男子因不滿被葉姓前女友分手，在南港區三重路19號守株待兔，待午休的葉女出現後，拿出預藏開山刀朝對方猛砍。當時葉女倒地驚呼「快點救我」，全身多處刀傷。警方到場後，將陳嫌戒護送醫，30日下午訊後被依殺人未遂等罪移送地檢署。檢方複訊後認定有反覆實施、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方複訊後認為，陳男涉犯殺人未遂、恐嚇、傷害、家庭暴力防治法第2條第2款、跟蹤騷擾防治法第18條第2項等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯重罪、有反覆實施之虞、有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲陳男不滿被分手，竟持開山刀朝葉姓前女友猛砍。（圖／翻攝自爆廢公社）

據悉，2人曾短暫交往，但29歲葉女發現男友「怪怪的」對她生活諸多限制，讓她不願隱忍求全，於今年4月就提出分手，不甘被分手的陳嫌也不斷聯繫、跟蹤葉女，希望能挽回情感，但葉女不勝其擾，決定向新北市海山分局提告陳男涉嫌恐嚇，警方也依法通報法院，並傳喚陳男到案說明，法院審理後認定恐嚇騷擾行為屬實，依法核發保護令，但陳男無視法院令狀，仍持續騷擾。

陳嫌29日中午預藏開山刀赴南港區三重路一帶盯哨，等到葉女出現後追上理論，雙方因此爆發嚴重衝突，陳嫌將開山刀拿出，朝葉女頭臉、腹部、手部多處猛砍，葉女經送醫後雖無生命危險，但後續復健將是漫漫長路，而警方也當場查扣凶器。

