20歲嫩妹愛美打耳洞　竟長巨無霸「腰果形狀」肉芽！醫師看診嚇壞

▲女子愛美打耳洞，結果長出巨無霸肉疙瘩。（圖／翻攝微博／大參考）



記者柯振中／綜合報導

現代耳環等飾品相當普及，也有許多耳飾店會提供打耳洞的服務。河南鄭州一名20歲的女子為了愛美，小學時打了耳洞，沒想到因此受到感染，如今長出巨無霸的「腰果狀肉疙瘩」，已經跟耳朵差不多大，恐怖的畫面讓醫師都嚇了一跳。

綜合陸媒報導，20歲的雯雯上小學時愛美，跑去打了耳洞，但當時打完耳洞後輕微感染，長出黃豆大小的顆粒，只好跑去動手術切除。

不過，切除完黃豆大小的疙瘩，雯雯沒有進行後續治療，也沒有按時抹藥，沒想到過了約2年的時間，肉疙瘩再度長了出來。雯雯表示，一開始肉疙瘩並不明顯，沒想到愈長愈大，最後變得比腰果還大，嚇得她趕緊跟家人到鄭州市中心醫院動手術。

▲雯雯後來進行切除手術，耳朵終於稍微恢復正常。（圖／翻攝微博／大參考）



對此，鄭州市中心醫院整行外科副主任醫師代雪蓮表示，剛開始雯雯來就診時，一定都用頭髮蓋住耳朵，將頭髮掀起後的情況令人吃驚，「你會覺得，怎麼這麼大一個疙瘩」，會發生這種情況，可能跟個人體質有關，尤其是疤痕體質的人，打耳洞更是要小心慎重。

代雪蓮指出，若平常隨便撞到、碰到就容易留疤，意味著體質容易偏疤痕增生，打耳洞務必要注意。此外，代雪連也提醒，如果真的要打耳洞，還是盡量到醫院打，若在路邊小店打耳洞，可能有交叉感染的風險。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完