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女友發現枕頭下有大嫂耳環！他急問如何解釋　網拆台：我也想知道

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲朋友女友見床上有大嫂耳環超崩潰。（圖／取自免費圖庫xframe）

圖文／CTWANT

女人總是會在無意間發現男朋友有異樣，進而造成情侶之間的誤會或爭執，而該如何跟女友解釋，一定是眾多男性朋友的萬年難題。一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，向眾多網友求救，表示自己想幫朋友開脫一個難題。

網友一開始先澄清，事主不是他，而是他的朋友，並表示朋友不知道該如何跟女友解釋，為何在自己的房間裡面，而且是在床上的枕頭底下，竟然會被女友發現，大嫂的耳環藏在枕頭底下。

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原PO表示，朋友跟女友在做完壞壞的事後，便去洗了個澡，但女友在洗完躺在床上後，卻不小心翻到隱藏在枕頭底下的耳環，而且不看還好，一看嚇一跳，竟然是大嫂的耳環！原PO的網友現在急著詢問，有沒有什麼合理的理由。而網友也在文末寫下一句「女人總是為難女人，男人肯定幫助男人。」表示自己要幫助朋友度過這個難關，也尋求大家的意見，幫助朋友開脫。

貼文一出，網友都狂拆台，「你先回答一下耳環的來由，我們再幫你想解釋的理由」、「女友怎麼會知道，這耳環是男友大嫂的？」、「我們也很想知道⋯為什麼會有大嫂的耳環」、「為啥要解釋，直接叫大嫂說是她掉的不就好了，解釋就更奇怪了吧？」、「說上次大嫂幫我打掃房間不小心掉了！原來在我的枕頭下面啊！是不是很合理」、「說自己有變裝癖囉～」

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