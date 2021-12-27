無業女友瘋網購…爽訂「1千副耳環」叫他買單　嬌喊1句公主病現形

▲女友買耳環一次1000副。非當事人。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者黃可昀／綜合報導

無業女友瘋狂下單1000副耳環，身為男友會幫買單嗎？一名男子崩潰表示，女友沒有工作，最近迷上看直播網購，日前發現她失心瘋買了近1000副耳環，被念以後還反駁「哪個女生不想把自己打扮得漂漂亮亮？」網友看了全炸鍋。

男子在「爆料公社APP-匿名公社」指出，女友沒有收入、沒有工作，偏偏最近又迷上直播購物，被他發現在幾天內下單了近1000副耳環，由於女友沒在賺錢，這筆費用最後還是要他吞，於是請女友退單，結果女友回應「就像你的興趣是玩遊戲，買耳環也快變興趣，我就不是故意買太多。」

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▲女友堅持都很喜歡，不退單。（圖／翻攝自匿名公社）



原PO接著和女友講理，對方卻使出楚楚可憐之計，嬌喊「看來我在你心裡，我帶給你的只有麻煩，哪個女生不想把自己打扮得漂漂亮亮？」讓原PO實在好崩潰，直呼不知情的人還以為女友買1000副耳環是要開店，一般店面的庫存說不定都沒有女友多，只好無奈發文「到底是我的邏輯上有問題，還是趕緊甩了可能更好？」

▲女友苦肉計沒用。（圖／翻攝自匿名公社）



網友紛紛留言，「離譜，趕快放生」、「她有購物癖吧⋯⋯請她自己去賺錢，你不需要幫她買單」、「1000組很扯，非常扯，不是一次買齊一輩子要用的問題，這根本就是不看就買了」、「是不是新詐騙方式呢…我朋友上週認識一個女友，也是買耳環= =重點她買200多對耳環79600元。」