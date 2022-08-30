中共月初軍事威脅台灣　蔡英文：感謝瓜地馬拉第一時間挺台

▲總統蔡英文接見瓜地馬拉共和國外交部長步卡羅（Mario Búcaro）訪團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日上午接見瓜地馬拉共和國外交部長步卡羅（Mario Búcaro）訪團時表示，特別感謝瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）領導的瓜地馬拉政府，始終堅定地支持台灣，「這個月初，當台灣面對中國在台海周邊的軍事威脅時，瓜地馬拉政府在第一時間就發表聲明，呼籲各國政府共同防範任何危及和平的情況」。

蔡英文表示，瓜地馬拉是台灣在中美洲重要的友邦，雙方共享民主自由的普世價值，也持續在各領域深化合作交流，自從「台瓜自由貿易協定」生效以來，兩國的雙邊經貿往來有很大的進展。

蔡英文提到，即使這幾年，面對疫情的挑戰，瓜地馬拉對台灣的出口，依然呈現上升的趨勢，尤其是瓜地馬拉盛產的海鮮、咖啡和冷凍酪梨等，這些優質的產品都受到台灣人民的喜愛。

蔡英文指出，現在全球進入後疫情時代，台灣會持續和瓜地馬拉攜手合作，加強推動經濟轉型、婦女賦權等計畫，為雙邊的人民創造更多的福祉。

蔡英文特別藉這個機會感謝總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）領導的瓜地馬拉政府，始終堅定地支持台灣，這個月初，當台灣面對中國在台海周邊的軍事威脅時，瓜地馬拉政府在第一時間就發表聲明，呼籲各國政府共同防範任何危及和平的情況。

她說，瓜地馬拉長期在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，這些溫暖又堅定的舉動都非常感動。她指出，就在上個月，步卡羅部長也陪同賈麥岱總統前往烏克蘭前線，以具體的行動，展現對和平的堅持。

蔡英文表示，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友，應該為了維護區域的和平穩定，守護自由民主的生活方式，共同持續合作。

最後，蔡英文表示，今天在座的貴賓都是台灣誠摯的好朋友，未來也期待台灣和瓜地馬拉能在既有的良好基礎上，持續讓兩國的關係更深化、更緊密，為兩國創造更多的繁榮。

▼總統蔡英文接見瓜地馬拉共和國外交部長步卡羅（Mario Búcaro）訪團。（圖／總統府提供）

