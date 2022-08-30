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獨／「沒聽他說要報仇」李鴻淵母驚見康建停滿警車　竟是兒子行兇

▲▼李鴻淵媽媽,李鴻淵,康建。（合成圖／ETtoday資料照、記者白珈陽拍攝）

▲李鴻淵媽媽還原案發日，並說若知道他要做這件事，一定會阻止。（合成圖／ETtoday資料照、記者白珈陽拍攝）

記者白珈陽、許權毅／南投報導

康建血案4死槍手李鴻淵遭檢方求處死刑，李母現身接受《ETtoday新聞雲》訪問，回憶起事發前一週，兒子還在家跟孫子玩，案發那一天，自己早上才拿菜去給李鴻淵，兒子還跟自己說「早上只吃麵包」，案發時刻自己正在外面運動，看到康建前面停了一排警車，還想回來跟兒子說「康建出事了」，沒想到竟是自己兒子殺人，「多年來從沒聽說過兒子要報仇，只知道他確實這幾年心情不好，如果知道一定會勸他」。

李母透露，李鴻淵犯案前一週，還在家裡跟女兒孫子孫女等人一起談天，看上去真的很快樂，卻沒想到他心中暗藏復仇計畫。康建附近是小村落，鄰居間彼此互相都很熟悉，自己雖然跟李鴻淵未同住，不過三不五時會拿菜給他，李鴻淵看到媽媽也會說「要不要進來坐」，在路上當然也會跟自己打招呼。

▲李母說，李鴻淵就是為了8年前的仇，在鏡頭前大喊我要報仇，驗證此事。（圖／ETtoday資料照）

事發當天，李母正在外面運動，結果看見康建前面一堆警車，自己還以為是裡面員工打架鬧事，還想到兒子家跟他說康健出事了，不料後來才得知，兇手就是自己的兒子。李母也說，自己當下可能還跟兒子擦肩而過。

李母說，李鴻淵就是要8年之仇，雖然鮮少聽到他提起此事，不過他從康建離職後一直都心情不是很好，在電視上看到他大喊「我要報仇」可想而知就是此事。李母也透露，李鴻淵從以前就只是單純比較愛玩不愛讀書，不過鄰居都知道他人不錯，常常在泡茶，興趣就是去釣魚，對兄弟姐妹也很好，如今犯下大錯，自己也很無奈，並說「自己做的自己擔。」

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